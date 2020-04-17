藥局嗨曝「激情惹火紅口罩」第一次見...地點曝光　妹子秒衝排隊：美呆了

▲「激情惹火紅口罩」美呆了！（圖／翻攝喜越藥局-內湖店）



網搜小組／劉維榛報導

繼質感爆棚的「牛仔丹寧口罩」引發暴動後，有藥局公告最新一批「火焰紅口罩」超與眾不同，照片曝光後，掀起一大票網友求地址，答案位在北市內湖，「這好閃亮呀～」

《喜越藥局-內湖店》在臉書粉專直呼，今（17）日進貨隱藏版「激情惹火紅口罩」開賣，小編還興奮強調，「與眾不同就看這次，兩個月來第一次，上午8點發號碼牌！」

請繼續往下閱讀...

照片曝光後，引來網友敲碗，「這好閃亮呀」、「這個顏色好浮誇...哈哈哈哈哈」、「想要紅的」、「想要，但太遠了」、「啊！時間沒到不能買QQ」、「想去排隊」、「有願意換口罩的嗎？9個超取的正常色」。

不過也有網友笑虧母湯，「戴這個顏色需要一點勇氣」、「年紀大了，這色我沒辦法」，藥局小編則熱情招呼，「不用啦，來排～」

▲妹子秒衝排隊，實體更美！（圖／翻攝喜越藥局-內湖店）

▲丹寧口罩好時尚！（圖／ETtoday讀者留言）

過去本站也報導不少「限量款式」，包括台灣國旗圖案、牛仔藍丹寧色、刺眼夕陽光色、夢幻彩虹系、衛生棉口罩，以及無耳帶款式等，讓人看了超療癒。不過有網友嚴肅呼籲，口罩再美，放在抽屜收藏也是生灰塵，不希望浪費醫療資源。

►婆媽們快點進來！75%酒精乾洗手在這