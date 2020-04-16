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祥富水產驚傳倒閉！「公司跳票」員工氣炸曝：兩個月薪水、年終飛了

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▲營業到凌晨2點　祥富水產10/18進駐中和環球　吃得到活龍蝦與鮑魚。（圖／記者黃士原攝）

▲祥富水產中和環球店。（圖／記者黃士原攝）

記者邱茀濱、黃士原／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊不少行業，不少民眾因此失業。首創火鍋超市新型態的「祥富水產」今（16）日遭員工爆料，公司不堪長期虧損，甚至背負滿身的債務，無奈燒盡最後的資金，因此宣布今晚暫停營業。

「祥富水產惡意倒閉！」一名游姓網友今晚在臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」分享一張照片，顯示一名疑似公司高層使用通訊軟體向員工宣布要停業，「我在此謹代表公司，向我們所有辛勞的同仁，致上最深最深的歉意！」

請繼續往下閱讀...

照片顯示，因新冠肺炎的影響，公司不堪長期虧損，已燒盡最後的資金，這段時間他與董事長耗盡心力，為了挽救公司竭盡所能到處借錢，無奈人脈耗盡，背負了滿身債務，仍無力回天。

「只能在此懇求所有的同仁原諒，讓我把公司僅剩的現金，拿去還給融資公司救命。」這名公司高層指出，感恩所有同仁的救命之恩！最後，再次向所有同仁深深的一鞠躬，真的是萬分抱歉！

「要失業了！」這名游姓網友氣炸指出，公司晚間惡意跳票，廠商得知後紛紛到店搬貨物，誇張的是還欠了員工3、4月的薪水及年終，讓他急得上網詢問網友能否提供建議。

經《ETtoday》記者晚間電訪求證，發現該公司經理及總經理都沒有接，但中和環球店店員卻說明（17）日起暫停營業。

▲▼員工爆料，祥富水產倒閉。（圖／翻攝臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」）

▲員工爆料，祥富水產倒閉。（圖／翻攝臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」）

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