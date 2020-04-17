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新冠肺炎誰該負責？澳洲「染疫」部長：中國要接受國際調查

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▲▼澳洲內政部長杜登（Peter Dutton）。（圖／路透）

▲澳洲內政部長杜登（Peter Dutton）。（圖／路透）

文／中央社記者丘德真雪梨17日專電

染上新冠肺炎日前痊癒的澳洲內政部長杜登指出，對於新冠肺炎（COVID-19）的起源，中國應該要接受國際社會調查，並且有責任要解釋清楚。

杜登（Peter Dutton）先後接受天空新聞（Sky News）和第九頻道新聞網（Nine Network）訪問，指中國應該要接受國際社會調查，公開有關資訊，並且有責任要解釋疫情到底是如何開始的。

杜登昨天向天空新聞表示，死者和病患家屬有權知道，疫情到底是如何爆發的。

天空新聞節目主播莫瑞（Paul Murray）在節目提及，有報導指美國國務院已掌握證據，顯示中國在武漢封城後，雖然停飛所有從武漢出發的中國國內民航班次，同時卻准許國際航班從武漢飛往多個國家。

對此，杜登回應表示，他有看到相關報導，對於外界的疑慮，中國應該要保持透明度。

杜登還提到，對於一些容易受中國政府影響的人，澳洲政府將會有進一步的因應措施。他強調，這並非要針對中國人和澳洲的華人，需要針對的是「中國共產黨的所作所為」。

自從3月13日傳出杜登確診的消息以來，昨天是他首次接受電視專訪。訪問中提到，他自己被確診之後，一度隔離長達26天。

杜登回想自己的病情時表示，一開始只是發燒，在看醫生和吃退燒藥後，就回家休養了。到了第五天，他一度覺得自己身體狀況還不錯；雖然當時呼吸有點困難，但因為本來就有氣喘病，所以沒有太在意；他坦承這是一項錯誤。但到了第八天，隨著呼吸越來越困難，才意識到自己病情嚴重。

杜登今天上午接受第九頻道新聞網的「今日」節目訪問時表示，關於新冠肺炎來源的問題，他只是要求中國保持透明，這並非過分的要求。

杜登指出，從澳洲到世界各國，有不少人死於疫情，還有更多人病得很嚴重；而死者和病患的家屬會要求有關當局提出解釋和保持資訊透明，「我不認為這是過分的要求」，如果當初疫情是從澳洲開始，並且向世界各地散播的話，澳洲就應該解釋清楚和保持透明。

杜登認為：「中國是責無旁貸的，必須要回應各種疑問並公開資訊，以便讓人們能夠搞清楚到底發生麼事。我們並不想要事件重演。眾所周知，首宗（新冠肺炎）病毒傳播事件，是源自野生動物活禽市場。我們都需要誠實面對。」

杜登表示，待美國公布新冠肺炎來源的調查結果後，國際社會對待中國的方式將會改變，「我認為全世界和中國的互動方式，將會重新調整；大家都會要求（中國）提高透明度」。

杜登解釋：「中國經濟成長、讓民眾脫離貧窮，這是好事；但共產黨不像其他國家一樣保持透明度，那就是問題了。」

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