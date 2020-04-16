持刀傷人騎掛贓牌機車逃脫棄車　南警追查下乖乖投案

▲楊、紀2名男子涉嫌持刀殺人未遂，被市警二分局策動投案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局於4月13日據報，中西區青年路1處停車場發生兇殺案，1名葉姓男子遭2名男子持刀殺傷送醫，二分局警方追查發現2名涉案男子係騎懸掛失竊贓牌機車逃逸，經調閱監視器影像追查，查出楊、紀2名男子涉案，經積策動2嫌於16日中午投案，全案後依殺人未遂及竊盜罪嫌送。

警方說，43歲葉姓被害人在青年路東菜市旁停車場遭2名男子持刀砍殺，造成手卻多處受傷，經送醫幸無生命危險。案發後由偵查隊及博愛派出所成立專案小組全力查緝。

追查過程中發現犯嫌做案用機車懸掛失竊車牌，加深警方調查的困難度，明顯故布疑陣為規避及混淆查緝方向，然而專案小組抽絲剝繭之下，在距離案發地50公里外郊區，發現遭犯嫌棄置的作案機車。

市警二分局專案小組隨即兵分多路分工調查，同時過濾與涉案同款重型機車及沿路蒐集事證，並報請台南地檢署指揮偵辦，在有效的指揮、縝密的分工之下，終查出涉案人19歲楊姓及紀姓男子涉案，經積極查緝策動下，楊嫌2人自知難逃法網，於16日中午至二分局投案。

警癖中2嫌坦承涉案，供稱係找被害人替友人出氣。全案偵訊後依殺人未遂及竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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