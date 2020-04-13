八大行業防疫實名制登記　南警聯合稽查防疫情破口

▲台南市警三分局會同市府聯合稽查小組針對男女陪侍之KTV、小吃部等八大行業場所進行稽查，共同防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情持續發燒，為防堵疫情擴散，中央疫情指揮中心要求全國酒店、舞廳等娛樂場所暫時停業，以避免人潮聚集造成防疫缺口，台南市警方會同市府相關局處聯合稽查小組，於12日晚上，針對各分局轄內有男女陪侍之KTV、小吃部等八大行業場所進行稽查，共同防疫。

依據中央疫情指揮中心命令，因應防疫需要，全國舞廳、酒店等易有人潮聚集、近距離接觸之娛樂場所應無限期暫停營業，範圍包括有男女陪侍之KTV、小吃部等場所。台南市警局亦配合市政府聯合稽查小組，於近日連續規劃執行臨檢稽查行動，務使轄內相關娛樂場所，確實配合政府防疫需求，暫停營業。

市警三分局於近日已針對轄內列管之相關娛樂場所加強防疫宣導，並以詼諧口語自製「保持距離，感情不減」、「戴口罩，勤洗手，美麗依舊、衛生加倍」及「實名登記、後會有期」等手牌，運用協勤民力配合宣導防疫要求，作法頗富創意，並具宣導效果。經協調勸導，轄內相關業者多數已配合政府防疫政策，暫時停止營業。12日晚間結合市政府聯合稽查小組抽查轄內5處場所稽查，業者均已停止營業。

▲台南市善化分局執行專案勤務，針對易引起群眾聚集感染之KTV、視聽歌唱、小吃部、電子遊戲場等營業場所進行稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市善化分局指出，台南市政府除了加碼宣布八大特種行業實施「實名制」，將持續實施擴大臨檢勤務，檢查店家是否有落實制度。台南市善化分局12日晚上執行專案勤務，共出動警力24名，針對易引起群眾聚集感染之KTV、視聽歌唱、小吃部、電子遊戲場等營業場所，執行守望及該場所主要出入道路周邊威力巡邏，執勤人員都全程戴上口罩、手套及護目鏡等防護裝備，以確保自身安全。

另警方也特別運用民力、志工共8名；舉牌自製宣導看板，向店家宣導「實名制登記」及「戴口罩」措施，並呼籲業者切勿忽視政策規範，以避免受罰。檢查過程中，不少業者也都能配合市府政策，開始執行「實名制登記」及出入口測量體溫等防疫措施，店家與消費者也都能配戴口照遵守規定，均未有違規情事發生。

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