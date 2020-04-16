才公告歇業2天！高雄人驚捕捉「杏仁哥攤子」　慘炸：被丟到資源回收車…

▲六合夜市不見人潮，挺韓五虎將之一「杏仁哥」不敵疫情收攤。（圖／翻攝自Facebook／杏仁哥）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前曾報導《被疫情擊落！挺韓五虎將「杏仁哥」曝慘況：暫時停業…六合夜市攤位前空蕩蕩》，2018年底九合一大選因挺韓成名的「杏仁哥」13日在臉書發文，受到疫情影響，他在高雄六合夜市的攤位將暫時停業。沒想到15日卻有高雄網友在路上發現，一台回收車載著杏仁哥攤位要回收，引起一陣熱論。

「挺韓五虎將」之一的杏仁哥13日晚間10時19分在臉書粉絲專頁上PO文，「各位好友-因全球疫情影嚮，杏仁哥在六合路攤位，只能暫時停業，更萬分感謝好友們這一年多的支持與照顧。我將更努力宣揚高雄市政，投入公益，拍一些好的網路影片呈現給大家。」

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沒想到有鄉民15日晚上9點在PTT的Gossiping板上爆卦「挺韓大將杏仁哥的攤位……」，文中轉貼一則臉書貼文，上面寫著「才跟朋友說，杏仁哥的攤子要收了……就不小心在路上巧遇了Orz。」仔細看看照片，會發現有一台車載著寫有「杏仁茶」的攤子，載運的卻不是什麼卡車，而是資源回收車。

▲有網友目睹資原回收車載著杏仁哥的攤子。（圖／翻攝自PTT）

轉PO的網友就在文中直呼「（挺韓大將杏仁哥的攤位……）被丟到資源回收車丟了！」「之前才有新聞說他做不下去，結果就有高雄鄉民在路上發現野生的杏仁哥攤位，杏仁哥連生財器具都整套丟掉了，說好的發大財呢？」

實際查看杏仁哥的臉書，他在15日僅貼文呼籲網友，「如果有人號召明天16日要求法院聲援相關事情，請勿上當前往」，絲毫未提到自己的杏仁茶攤車，所以到底是要運往回收場、載到別處存放，還是準備東山再起，目前不得而知。