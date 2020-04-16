　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台南放無薪假破千人！　藍營要求小英政府發放現金、市府發口罩券

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲南市議會黨團16日要求蔡英文政府立即比照國外發現金紓困，台南市政府節稅30億有成，更可以率先發放「口罩券」給市民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南市議會黨團16日要求蔡英文政府立即比照國外發現金紓困，台南市政府節稅30億有成，更可以率先發放「口罩券」給市民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據台南市政府統計至今，放無薪假的民眾已破千位，台南市議會黨團16日要求蔡英文政府不要只知政治鬥爭、不知民間疾苦，立即比照國外發現金紓困，台南市政府節稅30億有成，更可以率先發放「口罩券」給全市民眾，或動用民政區里系統免費發口罩。

國民黨副秘書長謝龍介、台南市議會黨團書記長王家貞、蔡淑惠、盧崑福、李鎮國、尤榮智、許至椿、林燕祝、曾培雅、李中岑16日齊聲要求紓困發現金，防疫要口罩，記者會現場並出席數位旅行業相關民眾和安平區民現聲說法，勞工局也在現場說明放無薪假的現況。

謝龍介副秘書長指出，防疫就是把政治放兩旁，凡是以國人健康為首要考量、救經濟為第一優先，可惜國民黨在這段疫情期間利用民調發現，民眾一面倒的支持排富條款的發現金紓困方案，民進黨卻罔顧民意就是要發酷碰券，民眾要拿4千塊消費，才能用到這1千塊的酷碰券，大家如果還能拿出錢來消費，就不需要紓困了。中華民國最引以為傲就是優秀的民政系統，全國村里長、鄰長加起來有15萬5千多位，為什麼不利用民政系統免費將口罩送到每個家戶？

書記長王家貞表示，民眾紛紛跟黨團請教甚麼叫酷碰券，其實包括她自己第1次聽到也聽不懂什麼叫酷碰券，後來才知這是民進黨刻意從英文翻過來，在英文中酷碰券就是折價券，在這疫情當中，民進黨究竟是要去酷誰去碰誰，這個關鍵時刻，全民不是應該手牽手心連心，共同來防範疫情嗎？蘇貞昌院長說，台灣人要先自救有機會才有資格救人，現在台灣是口罩，都已經是滿坑、滿谷掉滿地了嗎？

盧崑福則怒批，教大家不要出去玩，還發甚麼酷碰券，國外的政府是真正的站在老百姓的立場外百姓設想，民進黨政府則是選舉時高喊讓人民當家作主，結果本錢9毛的口罩要百姓花5元排隊來購買，蔡英文政府告訴人民口罩已足夠口以口罩外交，既然如此為何民眾還要大排長龍買口罩，這就是民進黨所謂的苦民苦嗎？

蔡淑惠說，民進黨政府拿著人民的血汗錢做口罩外交，為何不免費發放給百姓，蔡英文政府看老人家風吹日率的排隊於心何忍，她建議民進黨政府可議發放口罩券，民眾拿著口罩券不只在西藥房，甚至在任何的超商大賣場，都可以免費領取口罩，如果中央不做，台南市政府可以率先來做，市府今年度已經節省了30幾億，拿出1億8千多萬元發放口罩券給183萬市民，這個政策應該會獲得市民全力支持。紓困方案也請照顧傳統產業和基層勞工，不要只看大不看小。

許至椿和曾培雅則說，紓困發現金是最具體的，其他酷碰等方案一點都不切實際，簡化紓困申請手續，對於基層老百姓則不用審查，口罩動用民政系統既有效率，也免除民眾排隊排到跟藥師吵架，讓人看了不忍。

林燕祝跟尤榮智也強調，很多民眾在這波疫情中真的沒有收入，孩子要繳營養午餐、要繳健保費，讀安親班要錢，房租要錢，民進黨這些高官知道人民幾乎活不下去了嗎？全世界政府都在發現金紓困，民進黨不是甚麼都要學美國和日本嗎？美國發1200美金，日本發放24000元，蔡英文政府為什麼不學？防疫應不分政黨、不分男女，請民進黨不要防疫還在搞政治鬥爭。

李中岑說，蔡英文政府知道年輕人現在只需要現金嗎？她的一位同學薪水4萬還不夠用，上網兼差結果帳號被詐騙集團利用，政府了解年輕人的苦嗎？知道說狗照購可以口罩外交，在安南區土城每天有多少老人家在日率中排隊買口罩還買不到民眾是罵聲連連。

李鎮國則批蔡英文政府說口罩充足是騙人的，18萬軍人，只給軍方17000片口罩，黑幕被揭發，現在軍人有只有47000片口罩，為何不是每位保家衛國的軍人不能每人都有口罩可戴，民進黨執政以來都是民進黨說了算，罔顧民意，國外都發金紓困，民進黨卻以發酷碰券沾沾自喜，令人遺憾。

勞工局說，截至目前為止台南有50多家廠商1千多位勞工放無薪假，現場台南市政府第一階段提供50個防疫安新的工作機會，未來還將提供150人就業，中央計畫則還在申請中預計提供1千多個工作機會。

▲南市議會黨團16日要求蔡英文政府立即比照國外發現金紓困，台南市政府節稅30億有成，更可以率先發放「口罩券」給市民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場現聲說法的民眾上富遊覽車理事表示，遊覽車業只能用淒淒慘慘來形容，一個月3、40萬元司機的薪水，根本拿不出來，司機還須面對遊覽車貸款較它們何以維生，他們期待政府補貼貸款並免除牌照稅。

▲南市議會黨團16日要求蔡英文政府立即比照國外發現金紓困，台南市政府節稅30億有成，更可以率先發放「口罩券」給市民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一位旅行社的領隊則痛批蔡英文政府執政後重創國內旅遊業，很多人不是轉行就是沒收入，現在要紓困，卻要領隊提出1年內帶團8次的業績才能請領1個月1萬元領3個月的紓困金，隨團小姐則要提出1年隨團40次的紀錄領紓困金，如果旅遊業生意真的這麼好還用領紓困金嗎？他諷刺的建議，蔡英文政府既然要發酷碰券，請這些有錢的高官率先來使用酷碰券，每人花40萬元來刺激經濟，回饋10萬元的酷碰券，升斗小民因為沒錢，請發現金解民困。

蔡依林、桂綸鎂、賴雅妍淡妝也仙氣　從小就靠「銀貂霜」養成

ET快訊
才公告歇業2天！高雄人驚捕捉「杏仁哥攤子」現況慘炸：被丟資源
楊丞琳曝光老公視角私生活　結婚7個月「去婦產科」曝真相
安倍將宣布「全日本」進入緊急狀態　增列其餘40行政區
風田OUT！舒子晨正牌男友公開「貼頭情侶照」放閃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／有感紓困！龔明鑫、顧立雄談個人紓困聚焦「稅務、貸款協助」

林書豪被網友出征　陳學聖點名陳時中「踹共」

蔡英文不全面灑幣思考曝光　一張圖看5大族群、300萬人可領現金

陳建仁開「全民防疫通識課」　4/20正式上線、永久免費

國防部擬修刑法「防軍事假訊息」　政院：以不侵害新聞自由為前提

影／政二代入北市府　王世堅諷柯文哲：已可湊成2桌麻將

台美聯合防疫支票兌現　外交部：美30萬件防護衣原料已半數抵台

黃智賢怒罵陳時中「指鹿為馬」　批台獨智商很低

台南放無薪假破千人！　藍營要求小英政府發放現金、市府發口罩券

影／發燒38度接受採檢　黃珊珊：二採陰性我才能回來

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

熊熊曖昧男又+1！特斯拉男公主抱回家　喝茫躺懷裡「短上衣拉高險走光」

LIVE／有感紓困！龔明鑫、顧立雄談個人紓困聚焦「稅務、貸款協助」

林書豪被網友出征　陳學聖點名陳時中「踹共」

蔡英文不全面灑幣思考曝光　一張圖看5大族群、300萬人可領現金

陳建仁開「全民防疫通識課」　4/20正式上線、永久免費

國防部擬修刑法「防軍事假訊息」　政院：以不侵害新聞自由為前提

影／政二代入北市府　王世堅諷柯文哲：已可湊成2桌麻將

台美聯合防疫支票兌現　外交部：美30萬件防護衣原料已半數抵台

黃智賢怒罵陳時中「指鹿為馬」　批台獨智商很低

台南放無薪假破千人！　藍營要求小英政府發放現金、市府發口罩券

影／發燒38度接受採檢　黃珊珊：二採陰性我才能回來

前校花焦圓圓行李箱搜出「24年私藏小物」睡覺怪癖曝光

LIVE／有感紓困！龔明鑫、顧立雄談個人紓困聚焦「稅務、貸款協助」

【奧斯塔羅】交友軟體有機會認識新對象嗎？

最正主播蔡尚樺曝「曾國城後台暖心舉動」：很幸運第1個節目遇到他

林書豪被網友出征　陳學聖點名陳時中「踹共」

《IN新竹》討論市場學　邀厝邊相揪迺菜市仔

《金師傅2》車禍急救「先戴頸圈」！台大醫：亂移動傷患後果慘

居家檢疫期間也要抽血檢驗　高雄1移工出現登革熱疑似症狀

還原9年前《復仇者》浩克換角！馬克魯法洛坦承「我原本拒絕漫威」

星展下修2020年台灣經濟成長率至-1%　居亞洲四小龍之首

桃園少女繼父再爆！校內上演「四腳獸」　她2樓狂吼：我就是賤，我做錯了

政治熱門新聞

李文亮醫師吹哨救到台灣　護國神文原PO感謝

欠1.8萬罰單房遭法拍　監委要查了

何晶貼青蛙圖諷台灣　寶傑笑：現在學泰國人

快訊／蔡英文親口反擊WHO：台灣70%會議被拒！

紓困發現金！蘇貞昌：勞工薪資補貼「每月最高兩萬」

華航改名恐遭大陸斷航　陳柏惟：要斷就斷

蔡英文：紓困發現金、振興發酷碰

阿滴《紐時》廣告全文一次看：沒有人能孤立台灣！

共軍趁美軍「航艦真空」繞台　反映中南海判斷思維

蘇貞昌：1035億救命錢直接「現金補貼」！300萬民眾受惠

快訊／WHO已讀不回台灣警告　蔡英文回應了

海外台人聲明：護照以「TAIWAN」作為唯一名稱

聲請停止罷韓今開庭　杏仁哥：韓粉不要前往

黃珊珊坦承發燒38度「二採陰性」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

新iPhone SE終於亮相

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

台中女爽賣口罩1片14元！貨源竟是國家隊

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

被問孤立台灣　WHO：那是UN決議

旅美夫婦確診逃回台！苦苓揭關鍵：不要再譙了

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面