詐欺犯沒回家改抓樓下吸毒女　警一句「幹嘛要搜索票」結局大逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

桃園中壢警分局偵查隊2018年1月間前往某公寓抓詐欺犯，埋伏過程中發現樓下住戶進出頻繁，懷疑可能有非法行為，於是在沒有搜索票的情況下前往盤查，不僅查獲吸食器，還逮到吸毒的黃女。不過，桃園地院法官認為，這起案件警員便宜行事，還說「幹嘛要搜索票」，不願遵循法定程序，為了使警方日後對類似案件心生警惕，最後裁定黃女無罪，全案仍可上訴。

▲黃女指控警方違法搜索。（示意圖／達志影像，與本案無關，下同）

判決書中提到，黃女先前曾因多次吸毒被判刑，最近一次是在2017年9月才執行完畢，但她不知悔改，隔年1月25日在租屋處房間吸食海洛因、安非他命，結果當天下午就被警方逮捕；她坦承的確有吸毒行為，也有接受採尿檢驗，但辯稱當天警員是在無搜索票的情況下強行進入住處，取得毒品吸食器當證物，「警方強行把我帶回警局驗尿，私闖民宅違法搜索，我又不是現行犯。」

參與辦理此案的偵查隊小隊長出庭證稱，當天最主要是要抓另一名詐欺、槍砲犯，隊員都是穿便服執勤，但埋伏很久發現目標不在家，加上樓下住戶進出頻繁，向鄰居打探得知樓下租客平時出入人員很複雜，猜測要抓的人可能就躲在裡面，於是前往了解，來應門的就是黃女母親，「我當下跟黃母說，我是中壢警分局的警察，因為怕嫌犯有在屋內，就沒有說我們是要找誰，隨口詢問黃母『你們這邊怎麼進出這麼複雜，是不是在賭博』。她答應可以給我們看，我們就進入屋內查看。」

▲黃女在家吸毒被抓，最後獲判無罪。

但黃母反駁，當天她本來要去上廁所，看到大門沒有鎖，想說過走過去關上，結果警察就打開門進來，「我問他是誰，他說他是刑事，我說刑事要有搜索票，他說『我就進來了，幹嘛要搜索票』，接著就一直往裡面走，然後走到我女兒的房間。」後來其他警員也作證，當天的確是在無搜索票的情況下進入黃女住處。

桃園地院法官認為，黃女吸毒是事實，警員如果按照程序來，依然可以讓她受到法律懲罰，卻捨此不為，寧可便宜行事，不願遵循法定程序，依比例原則、法益權衡原則予以衡酌後，認定應排依違法程序取得的證據，使警方日後對類似案件心生警惕，確實實踐法律程序之規定，最後裁定黃女無罪，全案仍可上訴。