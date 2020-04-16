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五月天阿信堂哥販毒推小弟頂罪　「輪椅毒販」重判20年

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記者黃翊婷／綜合報導

「五月天」主唱阿信的堂哥陳文宗曾是天道盟、台聯幫的成員，18年前因為遭到槍擊導致半身不遂，後來以販毒維生，被稱為是「輪椅毒販」。由於陳文宗過去牽涉多起毒品案，最終都因為身體狀況未入獄，前年再次販毒被抓，今年4月初被基隆地院法官依販毒罪判處20年有期徒刑，全案仍可上訴。

五月天阿信堂哥販毒推小弟頂罪，「輪椅毒販」重判20年。（圖／翻攝自東森新聞）

▲陳文宗雖然下半身癱瘓，但仍深受道上兄弟敬重。（圖／翻攝自東森新聞）

據了解，陳文宗早年與已故的台北市議員陳進棋交情不錯，對方卻在2002年間被歹徒近距離連開4槍擊斃，事後檢警調查，這起血案的幕後主使者竟然是陳進棋的好友、同樣也想角逐議員的陳朝琴。陳文宗當年曾嘗試協調選舉糾紛，結果遭人槍擊，才會造成下半身癱瘓。

後來，陳文宗依靠販賣毒品維生，一度被外界封為「輪椅毒販」，多次被捕都是因為不良於行獲得交保，躲過牢獄之災，2017年間再度被警方抓到於北投一帶買賣毒品，當場查獲超過40公克的海洛因。他接受警詢時坦承的確有吸食，但所有販售行為都是陳姓小弟做的，與他無關，下一秒卻遭其他毒蟲指控「是向他叫貨」，最後被依販毒罪送辦。

這次，陳文宗在2018年的1月至7月間，一共在雙北市販毒10次。他在判決書中表明，因為18年前的槍擊案導致行動不便，外出均須依靠他人，沒有工作還得支付24小時的看護費、生活飲食支出，一切花費都是來自保險金和補助金，更何況毒品所費不貲，他無業無收入，哪敢冒重刑買賣毒品。

雖然陳文宗否認犯罪，但基隆地院法官認為，他已多次再犯、吸毒成癮，周遭親友均為吸毒人口，就連老婆也曾因販毒被判刑確定，卻還是不知悔改，收認小弟並由友人開車載送去買毒、販毒，落網後僅坦承罰責「最輕」的轉讓毒品行為，可見犯後態度不佳，不應輕縱，本月初依販毒罪合併判處20年有期徒刑，全案仍可上訴。

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