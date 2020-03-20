種大麻一律處5年以上重刑　大法官釋字790號宣告違憲

▲司法院祕書長林輝煌說明解釋意旨。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

大麻為《毒品危害防制條例》中規定的第二級管制毒品，不論運輸、販賣，甚至連栽種都有罪，須處5年以上有期徒刑。但數個法院均認為栽種大麻一律判5年以上重罪有違憲之虞，聲請釋憲。司法院大法官會議審理後，做出釋字790號解釋，宣告相關規定違憲，應於1年內修正；倘未修正，則法院可依解釋意旨而減刑。

本次解是主要標的為《毒品危害防制條例》第12條第2項規定「意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處5年以上有期徒刑，得併科新台幣5百萬元以下罰金。」高等法院、台中高分院、新竹地院以及男子黃獻璋等人，其中法院審理3起個案與黃男，均為在住處房間或陽台栽種大麻，透過外國網站購買種子後栽種，由於栽種不得法，大部分大麻都枯萎死亡，但檢警單位查獲後，依照本規定起訴，這批個案都要面臨5年以上重罪。另外大法官書記處處長許辰舟也說，實務上也有人種大麻是為了「觀賞用」，若全用5年來判，實在過重。

▼法院實務上有遇過，種大麻純為觀賞用 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

大法官認為，該規定不論行為人犯罪情節之輕重，均以5年以上有期徒刑之重度自由刑相繩，對違法情節輕微、顯可憫恕之個案，法院縱適用刑法第59條規定酌減其刑，最低刑度仍達2年6月之有期徒刑，無從具體考量行為人所應負責任之輕微，為易科罰金或緩刑之宣告，尚嫌情輕法重，致罪責與處罰不相當。

最後大法官認為本規定與《憲法》第8條保障人身自由權所為之限制，與《憲法》罪刑相當原則不符，有違《憲法》第23條比例原則，因此宣告該規定違憲，相關機關應在1年內修正；逾期未修正，其情節輕微者，法院得依本解釋意旨減輕其法定刑至二分之一。

此外，同法第17條第2項減輕其刑規定，未包括栽種大麻之罪，大法官認為並無違背憲法第7條保障平等權意旨，未宣告違憲。

