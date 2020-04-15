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南投區域職業「試探體驗中心」埔里國中揭牌　很快就將有第3座

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▲▼南投縣第2座職業試探與體驗示範中心，在埔里國中揭牌啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼南投縣第2座職業試探與體驗示範中心，在埔里國中揭牌啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣第2座職業試探與體驗示範中心，15日在埔里國中揭牌啟用，繼中興、埔里國中後，教育部也將再南投國中增設第3座職探中心，讓更多南投的學子，能透過班級預約或寒暑假營隊等實務職業試探課程，體驗及找到適性新方向，扎根南投縣生涯發展教育。

縣府與教育部投入近500萬元，在埔里國中設置的職業試探與體驗示範中心。縣府教育處長陸正威代表縣長林明溱參加揭牌後強調，為落實12年國民基本教育，提供學生多元學習、試探機會及適性揚才理念，南投縣政府向教育部國民及學前教育署，積極爭取於縣內設立「區域職業試探與體驗示範中心」。

埔里國中具備多元教學及優質教學團隊，設立區域職業試探與體驗示範中心，可讓烏溪線學子更方便參與體驗，而繼中興、埔里兩國中後，第3座職探中心也很快將在南投國中設立。

▲▼南投縣第2座職業試探與體驗示範中心，在埔里國中揭牌啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

埔里國中校長脈樹．塔給鹿墩，代表校方及地方迎嘉賓，在精彩的原住民歌舞及獨輪車表演後，共同為埔里國中「區域職業試探與體驗示範中心」揭牌，並參訪學生職業試探上課情形。

埔里國中職業試探與體驗示範中心，設置完善的餐飲服務、旅宿櫃檯房務、主播攝影棚及舞蹈藝術等實習教室，並結合同德高中、明台高中及業界喜裂克舞蹈團，分別開設「藝術群」、「餐旅群」課程，提供國小五、六年級及國中七年級學生，多元的職業試探與體驗課程。

▲▼南投縣第2座職業試探與體驗示範中心，在埔里國中揭牌啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

職探中心在揭牌前，已開辦星光大道、一日飯店經理、鐵道悠遊3個班別，獲得參與學生與學校極高評價，未來還有即興舞蹈劇場、誰是小主播、微創劇院等課程會陸續推出。

南投縣國中小學生皆可以「班級」為單位，向「職探中心」預約參加體驗課程，團體可租用專車接送，車資還可向中心申請補助，或者在寒暑假期間以個別方式報名參加營隊，除專車免費接送，活動課程也免費。

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