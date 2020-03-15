差很大！網傳台南有男子持刀大街閒晃　警查疑拿「鐵絲」

▲有網友在PTT上PO文指有人手拿著刀子晃來晃去，台南市警六分局警方全力調查，發現被指控男子手中疑似「鐵絲」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新店隨機殺人案引起社會震驚恐慌，有網友在PTT上以「小心，台南大同路怪人」為題，指出大林國宅超商外面看見一個戴安全帽的男子，手拿著刀子晃來晃去…，台南市警六分局全力調查，發現被指控的男子手中是拿疑似「鐵絲」，男子聲稱是用來撈水溝看看有沒有值錢物品，警方將傳喚PO文網友，依社維法查處。

PTT上有網友在3月14日下午PO文指出：「[小心] 大同路二段怪人？剛剛在大林國宅超商外面看見一個戴安全帽的男子 手拿著刀子晃來晃去，時不時又拿器具往水溝裡挖，有人知道他是在幹嘛嗎？雖然店員表示他可能是在挖水溝裡的零錢 ，拿著刀子還是讓人覺得毛毛的啊」。

台南市警六分局大林所警方據報，派出7、8名員警到國宅附近訪查PO文內容是否屬實，並調閱大林國宅附近社區20幾支監視器，終於調閱到相關影像，警方從車號查出當事人身分，但最重要的是當事人手中拿的不是刀子，而是一根疑似「鐵絲」物品。

警方連絡當事人說明時，當事人對被人指控「拿刀閒晃」十分不解，他是拿鐵絲伸入水溝，撈看看有有值錢物品而已，那來持刀閒晃？

大林所所長莊海松指出，經查當事人拿的並不是「危險尖銳器具」之違禁品，但是不是「鐵絲」將請當事人拿來查核；另對網友PO文指控，警方將傳喚PO文網友釐清PO文動機及是否觸法，警方呼籲民眾發現可疑的人或事，請馬上打110報案，警方會馬上派員查處，以免浪費社會資源。警方強調，發布不實訊息造成社會大眾恐慌，有涉及社會秩序維法之嫌，請民眾注意以免觸法。

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