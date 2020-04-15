　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

疫情人潮減　遠百母親節持續加碼　消費滿2千可抽60萬元轎車

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲遠百母親節推消費滿2千元抽汽車。（圖／遠百提供）

▲遠百母親節推消費滿2千元抽汽車。（圖／遠百提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

時序進入百貨母親節促銷檔期，新冠肺炎疫情仍未見盡頭，逛街、餐飲人潮下降，從3月起至4月持續反應在百貨業績上，遠百表示，3月份餐飲業績衰退2成，目前已啟動外賣、外送機制，另加強電商平台效益，針對即將來臨的母親節，也依原訂計畫在全台祭出5台價值49.9萬元至62.6萬元的轎車抽獎，消費滿2,000元就可參加，加碼回饋不變。

新冠肺炎從1月底在大陸爆發後，短期內蔓延全球，遠百因信義A13與促銷模式持續帶動，雖3月衰退13%，但加上1、2月成長後，2020年第一季全台仍有2％成長，是少數「HOLD住」的實體賣場，遠百營運長林彰豐表示，人潮減少是事實，但顧客還是要養住，去年決定的母親節加碼抽汽車，不會因為疫情而暫緩，也成為通路少見在母親節加碼促銷的百貨。

▲遠百母親節推消費滿2千元抽汽車。（圖／遠百提供）

▲板橋大遠百Kiehl's無敵修護組，價值4,840元、推薦價3,850元，限量30組。

遠百母親節檔期從4／16至5／12開跑，消費者只要持HAPPY GO卡，全館單筆消費滿2,000元，即可累積1次抽獎機會，將會在活動結束後抽出大獎得主，車款包括信義、寶慶店抽價值53.5萬元的NISSAN MARCH靈巧心動版；板橋大遠百、中山抽價值49.9萬元的KIA picanto1.2經典版；桃園、新竹抽價值62.8萬元的SUZUKI IGNIS；台中、嘉義、花蓮抽價值59.9萬元的LUXGEN S3-3D安全豪華版；台南、高雄抽價值59.9萬元的Hyundai ELANTRA 1.6L。

▲遠百母親節推消費滿2千元抽汽車。（圖／遠百提供）

▲遠百寶慶蕾莉歐防護複方純精油20ml，建議售價每瓶2,150元、特價買一送一。

另有消費滿千送百回饋，百貨服飾當日累計5,000元送500元抵用券；保健器材單筆消費滿5,000元送500元抵用券；大家電當日單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券；台中大遠百精品單筆滿2萬元送1,000元抵用券；信義、板橋大遠百、桃園、新竹店名品單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券。

▲遠百母親節推消費滿2千元抽汽車。（圖／遠百提供）

▲遠百桃園、高雄大遠百飛利浦健康氣炸鍋HD9642，售價12,900元，特價8,990元，限量20組。

而近期抗疫小物夯，從4／16起持HAPPY GO卡加全館單筆消費滿999元，可兌換沙威隆洗手露來店禮，另外針對特定業種也推「點數快閃」活動，原本HAPPY GO 350點點數可折抵100元消費，現用50點即可兌換200元紅利券，消費滿1,000元可抵200元。

▲遠百母親節推消費滿2千元抽汽車。（圖／遠百提供）

ET快訊
即／台北101「粉紅色字幕」致敬全體國民：Taiwan ca
陳喬恩熱戀半年爆懷孕「小腹微凸畫面」瘋傳　本人鬆口曝真相！
北捷上網速度出爐　中和新蘆線最快...最慢竟是這條線！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

疫情人潮減　遠百母親節持續加碼　消費滿2千可抽60萬元轎車

半夜眼花以為陌生寶寶坐客廳…驚魂討拍　網友大歪樓：老公懂買！

把咖啡館搬回家寵愛生命中最重要的女人！一鍵輕享頂級濃醇　打造質感品味生活

搶上島！《動物森友會》賣翻超越健身環　6000人網路預購等5月底到貨

全家挺防疫！領口罩享咖啡優惠、刷My FamiPay滿200折20

通路再爆囤貨潮！小姐姐人手一籃「神級液體衛生棉」黑洞吸收力狂吸鐵粉結帳

內湖美麗華母親節滿5千送8百　大葉高島屋服飾特價4折起

台酒麵攤又逼瘋人！三杯雞乾麵新上市　酒香+蔥花爆量拌出熱炒經典美味

手機資費夠划算嗎？專家免費「帳單健診」換約兼換家電／手機　一次搞定省荷包

【廣編】全球No.1貓點心登台　快樂宅貓養成必備好物

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

兒子要急診！心急男頻闖紅燈違規 暖警攔查...下秒「霸氣開道」幫送醫

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

疫情人潮減　遠百母親節持續加碼　消費滿2千可抽60萬元轎車

半夜眼花以為陌生寶寶坐客廳…驚魂討拍　網友大歪樓：老公懂買！

把咖啡館搬回家寵愛生命中最重要的女人！一鍵輕享頂級濃醇　打造質感品味生活

搶上島！《動物森友會》賣翻超越健身環　6000人網路預購等5月底到貨

全家挺防疫！領口罩享咖啡優惠、刷My FamiPay滿200折20

通路再爆囤貨潮！小姐姐人手一籃「神級液體衛生棉」黑洞吸收力狂吸鐵粉結帳

內湖美麗華母親節滿5千送8百　大葉高島屋服飾特價4折起

台酒麵攤又逼瘋人！三杯雞乾麵新上市　酒香+蔥花爆量拌出熱炒經典美味

手機資費夠划算嗎？專家免費「帳單健診」換約兼換家電／手機　一次搞定省荷包

【廣編】全球No.1貓點心登台　快樂宅貓養成必備好物

中職／江國豪手腕柔軟　吳俊良想到姜建銘

台灣人愛海外網購！快遞包裹報單飆速成長　3年增長近七成

史上第一次！桃機一航入境「掛0」...昨日旅運量再探底整天669人

中職／桃猿增設搖滾席問題不大　曾豪駒：將是主場優勢

中國使館抹黑台灣？　外交部：誤導國際視聽

具荷拉親媽喪禮現場求藝人合照　洪錫天憶爭遺產現場：她看起來很開心

學員咳嗽加劇送醫　國防大學公布二篩結果

快訊／台北101「粉紅色字幕」致敬全體國民：Taiwan can help！

「小鄭容和」新店隨機殺人…當庭淚崩！　「3理由」求法官交保

27歲女長菜花！6個月後媽下體「白白爛爛的」…醫看傻：只能整塊切掉

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

消費熱門新聞

台酒麵攤超逼人！三杯雞乾麵上市

人手一籃「神級液體衛生棉」！通路再爆囤貨潮

鼎泰豐御用麵粉品牌　下半年再推冠軍麵包

半夜眼花以為陌生寶寶坐客廳大驚

搶上島！動物森友會網購賣翻超越健身環

全家領罩享優惠　消費滿200折20

內湖、天母百貨母親節滿5千送8百

小7泰國香濃椰奶冰、泰奶冰上市

震旦通訊免費帳單健診　幫省荷包

全球No.1貓點心　正式引進台灣

「Four Barrel Coffee」快閃台灣

18到20世紀的泳衣進化史

10大乾拌麵排行　熱銷霸主單月狂賣4000包

比漾廣場滿2020元送220回饋最高

更多熱門

相關新聞

偉士牌Primavera/Sprint新車色

偉士牌Primavera/Sprint新車色

偉士牌（Vespa）總代理太古運通今（15）日為旗下2暢銷車款Primavera、Sprint推出新車色，分別在125c.c的Primavera新增「Green Relax薄荷綠」／Sprint新增「Red Scrlatto 獵焰緋紅」、以及Sprint S 150 i-get ABS車型上增添「Yell Sole萊姆黃」，以3款新車色展現義式美學，首批限量各36台，並推出限時購車優惠。

Novitec改裝麥拉倫Senna超跑

Novitec改裝麥拉倫Senna超跑

台灣馬自達推延長保固方案

台灣馬自達推延長保固方案

BMW註冊「X8 M」商標

BMW註冊「X8 M」商標

內湖、天母百貨母親節滿5千送8百

內湖、天母百貨母親節滿5千送8百

關鍵字：

遠百信義A13母親節抽獎汽車加碼促銷

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

川普斷WHO金援「3高明盤算」曝光！

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

何妤玟產後暴肥10kg遭尪偷拍「走山照」

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

更多

最夯影音

更多
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面