疫情人潮減　遠百母親節持續加碼　消費滿2千可抽60萬元轎車

▲遠百母親節推消費滿2千元抽汽車。（圖／遠百提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

時序進入百貨母親節促銷檔期，新冠肺炎疫情仍未見盡頭，逛街、餐飲人潮下降，從3月起至4月持續反應在百貨業績上，遠百表示，3月份餐飲業績衰退2成，目前已啟動外賣、外送機制，另加強電商平台效益，針對即將來臨的母親節，也依原訂計畫在全台祭出5台價值49.9萬元至62.6萬元的轎車抽獎，消費滿2,000元就可參加，加碼回饋不變。

新冠肺炎從1月底在大陸爆發後，短期內蔓延全球，遠百因信義A13與促銷模式持續帶動，雖3月衰退13%，但加上1、2月成長後，2020年第一季全台仍有2％成長，是少數「HOLD住」的實體賣場，遠百營運長林彰豐表示，人潮減少是事實，但顧客還是要養住，去年決定的母親節加碼抽汽車，不會因為疫情而暫緩，也成為通路少見在母親節加碼促銷的百貨。

▲板橋大遠百Kiehl's無敵修護組，價值4,840元、推薦價3,850元，限量30組。

遠百母親節檔期從4／16至5／12開跑，消費者只要持HAPPY GO卡，全館單筆消費滿2,000元，即可累積1次抽獎機會，將會在活動結束後抽出大獎得主，車款包括信義、寶慶店抽價值53.5萬元的NISSAN MARCH靈巧心動版；板橋大遠百、中山抽價值49.9萬元的KIA picanto1.2經典版；桃園、新竹抽價值62.8萬元的SUZUKI IGNIS；台中、嘉義、花蓮抽價值59.9萬元的LUXGEN S3-3D安全豪華版；台南、高雄抽價值59.9萬元的Hyundai ELANTRA 1.6L。

▲遠百寶慶蕾莉歐防護複方純精油20ml，建議售價每瓶2,150元、特價買一送一。

另有消費滿千送百回饋，百貨服飾當日累計5,000元送500元抵用券；保健器材單筆消費滿5,000元送500元抵用券；大家電當日單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券；台中大遠百精品單筆滿2萬元送1,000元抵用券；信義、板橋大遠百、桃園、新竹店名品單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券。

▲遠百桃園、高雄大遠百飛利浦健康氣炸鍋HD9642，售價12,900元，特價8,990元，限量20組。

而近期抗疫小物夯，從4／16起持HAPPY GO卡加全館單筆消費滿999元，可兌換沙威隆洗手露來店禮，另外針對特定業種也推「點數快閃」活動，原本HAPPY GO 350點點數可折抵100元消費，現用50點即可兌換200元紅利券，消費滿1,000元可抵200元。