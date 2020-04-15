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內湖美麗華母親節滿5千送8百　大葉高島屋服飾特價4折起

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▲地區型百貨母親節優惠。（圖／美麗華、大葉高島屋提供）

▲美麗華母親節優惠4／16開跑，推體驗式購物。（圖／美麗華、大葉高島屋提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著母親節越來越接近，內湖美麗華百樂園、大母大葉高島屋母親節檔期，也在近期即將開跑，美麗華4／16起首4日針對館內聯名卡，祭出消費滿5,000元最高送800元抵用券的高回饋；大葉高島屋則從4／17起，以「媽媽好時光」為主題，首三日推出下殺4折居家商品與服飾，讓民眾先為初夏佈局。

內湖美麗華百樂園
位於內湖地區的美麗華母親節檔期從4／16開跑，標榜祭出史上最高回饋22%，首四日針對聯名卡卡友，祭出單筆消費滿5000元送800元抵用券，另消費滿6000元贈台隆防疫乾洗手，滿8800元再贈iPILOT限量飛行員體驗，希望聯名卡消費者能把握首4日前去消費。

▲地區型百貨母親節優惠。（圖／美麗華、大葉高島屋提供）

4／16至4／19期間，持美麗華聯名卡在館內單筆消費滿5,000元，可獲500元抵用券，加上期間加碼的200元抵用券，以及銀行單筆消費滿5,000元的100元加碼，意即單筆刷5,000元消費，即可獲得800元抵用券回饋。

▲地區型百貨母親節優惠。（圖／美麗華、大葉高島屋提供）

▲SKII青春發燒組價值6,250元，特價5,625元。

▲地區型百貨母親節優惠。（圖／美麗華、大葉高島屋提供）

▲GUERLAIN皇家蜂王乳蜜露組，價值5,044元，特價2,450元，限量15組。

美麗華表示，未來經營重點主推「新型態的消費體驗」，趁母親節檔期，也推出「防疫不出國，體驗飛行夢」活動，民眾可讓空姐帶逛美妝、教保養術等，此外還有ipilot飛行員體驗活動，讓消費者滿足出國癮，優惠期間還有週週有異國美食輪番進駐。

天母大葉高島屋
大葉高島屋4／17至5／10期間，首三日推特定商品特價4折起，刷聯名卡消費滿5,500元贈100元抵用券；滿18,000元贈300元抵用券；滿52,000元贈1,000元抵用券；滿100,000元贈2,000元抵用券。此外特定時段消費還有加碼禮，首波4／17至4／23、第二波5／4至5／10，刷聯名卡消費滿5,000元再加送購物金200元。

▲地區型百貨母親節優惠。（圖／美麗華、大葉高島屋提供）▲地區型百貨母親節優惠。（圖／美麗華、大葉高島屋提供）

▲（左）首三日限定摩登新貴領口造型印花上衣，原價5,980元，特價2,039元，限量3件；（右）首三日限定SST&C雪紡紗上衣，原價2390元，特惠5折。

而針對其他會員卡友，4／17至5／10也推出全館滿千送百，依類別消費滿5,000元至1萬元，送1,000點玫瑰寶寶點數，價值約500元；5／4至5／10期間內睡衣、香氛區消費滿3,000元送600點玫瑰寶寶點數，價值約300元。

▲地區型百貨母親節優惠。（圖／美麗華、大葉高島屋提供）

▲京都西川三重涼感紗夏被，原價7,000元，特價2,380元。

▲地區型百貨母親節優惠。（圖／美麗華、大葉高島屋提供）

▲ESTEE LAUDER白金底妝任二自選組，價值11,680元，特價8,000元。

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