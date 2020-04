南韓國會投票戴手套！體溫過高會到「小房間」　居家隔離也能投

▲在15日的南韓國會大選中,選民必須遵守戴手套投票等相關防疫規定。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

南韓第21屆國會大選15日登場,選民不受疫情影響踴躍參與,投票率達到62.6%,為16年來新高。韓國防疫當局規定,選民在投票時必須戴口罩,手部要消毒並戴上塑膠手套,彼此間也要保持1公尺的安全距離,如果體溫超過37.5度會被帶往特別設置的小隔間投票。

雖然受到疫情影響,全球許多國家都推遲了國家重要活動,但韓國在當地時間15日早上6點過後,就開放全國1萬4000個投票所開始投票,並於晚間6點結束,這次的選舉將產生253名分區議員和47名不分區議員,決定哪一個政黨能夠得到過半席次,取得國會的控制權。

韓聯社指出,預計總統文在寅領導的執政黨「共同民主黨」可以贏得這次選舉,與第一大在野黨「未來統合黨」成為兩大勢力的情形將更加穩固。

South Korea is the first country with a significant coronavirus outbreak to hold a nationwide election since the pandemic began, which has infected at least 10,560 people in South Korea alone. https://t.co/iQjF46VyKn