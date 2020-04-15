南韓國會投票戴手套！體溫過高會到「小房間」　居家隔離也能投

▲在15日的南韓國會大選中，選民必須遵守戴手套投票等相關防疫規定。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

南韓第21屆國會大選15日登場，選民不受疫情影響踴躍參與，投票率達到62.6%，為16年來新高。韓國防疫當局規定，選民在投票時必須戴口罩，手部要消毒並戴上塑膠手套，彼此間也要保持1公尺的安全距離，如果體溫超過37.5度會被帶往特別設置的小隔間投票。

雖然受到疫情影響，全球許多國家都推遲了國家重要活動，但韓國在當地時間15日早上6點過後，就開放全國1萬4000個投票所開始投票，並於晚間6點結束，這次的選舉將產生253名分區議員和47名不分區議員，決定哪一個政黨能夠得到過半席次，取得國會的控制權。

韓聯社指出，預計總統文在寅領導的執政黨「共同民主黨」可以贏得這次選舉，與第一大在野黨「未來統合黨」成為兩大勢力的情形將更加穩固。

South Korea is the first country with a significant coronavirus outbreak to hold a nationwide election since the pandemic began, which has infected at least 10,560 people in South Korea alone. https://t.co/iQjF46VyKn — CNN (@CNN) April 15, 2020

根據南韓三大電視台的出口民調也顯示，共同民主黨約拿下153~178個席次，有望在最終拿下半數席次。另一方面，未來統合黨則有望取得107~133席、正義黨5~7席、開放民主黨3席、國民的黨2席。

此外，韓國中央選舉管理委員會（NEC）表示，有符合相關規定的2800名新冠肺炎患者，可以透過郵件在網路上提早投票，還有1萬3000多名的居家隔離但沒有病徵的人，可以在晚間6點後進行投票。