「護國神文」救台灣！莊人祥曝給WHO警告信源頭「來自PTT」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。(圖/ETtoday攝影中心攝)

記者洪巧藍/台北報導

面對世界衛生組織指控台灣並未提出「人傳人」警告,中央流行疫情指揮中心日前公布電子郵件內容表示內文提及中國大陸有「非典型肺炎」且患者「隔離治療」,陳時中甚至反問「如果這不是警訊,什麼才是警訊?」。外界好奇相關資料來源,發言人莊人祥今(15)日表示,是在PTT上看到網友轉貼武漢相關資訊。

請繼續往下閱讀...

▲▼去年12月31日有網友在PTT貼出武漢不明原因肺炎公告後,醫療應變組副組長羅一鈞覺得不對勁並通報,隨即展開一連串的防疫作業。(圖/翻攝PTT)

莊人祥重現去年12月31日當時情況,他說,疾管署防疫醫師發現PTT上有網友轉貼武漢市衛健委緊急通知,公告內容請醫院針對不明原因肺炎患者要加強診療收案,隨即把訊息放置署內討論群組。

當時仍值戰務(發言人)的副署長羅一鈞睡不著覺,清晨5點多看到相關訊息,也上PTT瞭解情況並回報至工作群組,署內當日即開始進行準備,也寄信至中國大陸疾控中心以及世界衛生組織,希望對方針對相關訊息提供回應。

▲網友貼出武漢市衛健委公告。(圖/翻攝PTT)

莊人祥說,12/31當日晚間6時疾管署即由署長周志浩率領召開記者會宣布對武漢的直航班機做登機檢疫。陸方後來回覆一份武漢市衛健委的新聞稿,說明有27起不明原因肺炎,其中7名比較嚴重,僅此而已。

今(15日)記者會結束後也引發網友熱議,有人說「護國神站」、「還敢說ptt影響力不大」、「羅副好帥」、「國際衛生論壇」、「超前部署是PTT」和「肥宅之光」等等。

▲因應武漢不明原因肺炎疫情,疾管署長周志浩12/31傍晚召開記者會說明防疫因應做為,左為副署長羅一鈞、右為副署長莊人祥,資料照。(圖/記者洪巧藍攝)

▲0411記者會公布電郵。(圖/中央流行疫情指揮中心提供)

電郵全文:

News resources today indicate that at least seven atypical pneumonia cases were reported in Wuhan, CHINA.

Their health authorities replied to the media that the cases were believed no SARS; however the samples are still under examination, and cases have been isolated for treatment.

I would greatly appreciate it if you have relevant information to share with us. Thank you very much in advance for your attention to this matter.

Best Regards

中文翻譯:

根據今日新聞媒體報導,中國武漢至少有七起非典型肺炎病例,當地衛生當局回復媒體表示,這些病例並非SARS;不過,檢體仍在檢驗中,且病例已被隔離治療。

如果您有相關訊息可以與我們分享,我將非常感激。

先感謝您對這事件的關注。



相關新聞:



12/31關鍵「護國神文」曝光! 網狂推:PTT超前部署