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「藥局不得限時賣口罩」惹怒藥師　王婉諭道歉：未來會更謹慎

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▲時代力量立委王婉諭主持「啟動犯罪被害人保護制度改革記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲王婉諭。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

時代力量立委王婉諭日前發文表示，許多家長陳情，「兒童口罩明明在口罩地圖顯示還有，藥局卻停止販售的相關問題」，而食藥署的回應，只要有剩餘口罩，藥局不得明定停止販售時間。貼文一出，引發許多藥師不滿。面對批評，王婉諭12日向藥師道歉，並表示未來處理問政、陳情，一定會更加注意。

王婉諭在臉書表示，針對引起許多藥師不滿與委屈，在此和藥師們以及所有第一線人員致歉，絕非指責藥師，或要求增加藥局工作時間，但收到相關資訊後，未作進一步的查證，導致錯誤訊息的發出，且文章措辭表達不夠周全，造成誤會，使民眾及第一線工作人員的不滿，這的確是疏失與錯誤，對此，深感抱歉。

王婉諭指出，台灣防疫成績有目共睹，至今在控制範圍，都是仰賴醫師、藥師、護理師、社工師等各界專業人員，以及政府部門、官員的努力，而9日開始，隨口罩配送量的增加，藥局人員在分裝口罩的作業時間倍增，工作負擔也上升，光處理口罩的清點、包裝及販售就佔去藥師大量的時間，且藥師還有日常藥局的工作需要處理，因此，可以理解第一線工作的藥局、藥師們承受莫大壓力。

王婉諭提到，許多藥師同時也是家長，「他們同樣理解目前家長面臨到的兒童口罩問題，像是尺寸不一、販售時間、口罩不足等，他們盡可能的兼顧藥局原本的工作和家長的需求，也持續反應試圖改善，希望能共同解決目前的困境。」

王婉諭提及，和藥師聯繫、溝通後，也收到許多回饋，針對相關問題，未來會持續努力督促中央主管機關積極協助基層藥局、提供給社區藥局一個安心販售口罩的環境，希望在購買方民眾的需求與販售方藥局目前所面臨的問題中，取得平衡，讓家長便利取得兒童口罩，也能減輕藥局人員負擔。

最後，王婉諭表示，要再次向社區藥局藥師、藥局人員等相關人員，再次表達歉意，也和所有第一線防疫人員說聲辛苦了，未來，在處理問政、陳情上，一定會更加注意，也更加謹慎，謝謝所有關心這個議題的朋友，同時謝謝大家的指教。

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