旅美爭議夫妻治療國家出？陳時中：收費讓人敢不治療「引發破口成本更高」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內案384、393為旅美30多年的夫妻，兩人先後從紐約返台，在美已經有症狀，回台被確診引發網友撻伐，且根據規定，確診者相關檢驗、治療費用由國家出也引發爭論，外界關心是否對海外國人、雙重國籍等收費進行區別，指揮官陳時中解析《傳染病防治法》規範考量多項因素，就是希望把對防疫干擾影響到最低，不要讓人不敢確診治療引發破口，這樣耗費成本會更高。

這對夫妻中的丈夫（案384）從4月3日出現咳嗽有痰等不適症狀，比妻子早一日於4月10日返國，機場後送就醫，11日確診。妻子（案393）於3月29日出現咳嗽有痰後續還有腹瀉等症狀，4月11日返國一樣機場後送就醫，13日確診。由於這兩人在1990年就赴美，長期旅美30年，指揮中心原先說明案393有健保身份，一度引發網友不滿「有病回台用健保」，後續經指揮中心清查則確認「無健保身份」。

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依據《傳染病防治法》，對第五類法定傳染病確診者，相關檢驗費用、治療費用都由政府負擔。指揮官陳時中昨表示，不管他有沒有健保、不管他是國人還是非國人，只要在台灣確診的，都會用國家力量來治療他；對國人是基於「對國人的照顧」，對外國人則基於「社會上世界的互助」，例如有台灣人在鑽石公主號確診，也是在日本治療。

指揮中心今（15）日回應相關議題，疫情監測組組長周志浩說明，各國在相關作法差異很大，有的是政府支應，有的是民眾支應，我們做得比較週到，由政府支應。

陳時中也提到，《傳染病防治法》考慮很多因素，包含隔離治療是限制人身自由，且不要因為金錢因素影響傳染病擴張，讓人不敢來治療引發破口，相關成本更高，種種都是因為防疫必要，把干擾減到最低。至於國人赴海外健保停復保限制議題，陳時中說，一直討論中，有社會共識會來做。