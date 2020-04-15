侯友宜、鄭文燦合作防疫　同聲呼籲中央做「這2件事」





▲桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜15日在桃園市府舉辦雙首長防疫交流會議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜15日率市府團隊前往桃園市政府，與桃園市長鄭文燦共商防疫合作事宜。雙方除了談成醫療體系、交通運輸等資源互助共享外，同時呼籲中央針對市區公車業者提出紓困補助方案、放寬安心上工方案條件。

侯友宜表示，北北基桃宜為不可分割的共同生活圈，新北桃園防疫合作一定要緊密無間，區域聯防不僅在醫療資源相互支援，更要在交通運輸、線上教學教材共享合作；兩市在觀光景點人流監測管制也有共識，運用AI大數據，即時監測觀光景點的人數，提供市民參考以避開人潮擁擠時段。

針對交通部宣布的國道客運紓困方案，侯友宜與鄭文燦共同向中央喊話，呼籲中央補助市區公車業者，並指出，疫情影響觀光人潮出遊，公車營運減少3成，偏鄉公車更銳減5成，盼中央能體察市區公車業者的困境，提供更多紓困補助；此外，針對勞動部安心上工方案，兩市市長也希望中央放寬資格條件，讓有需要的民眾都能夠申請。

侯友宜說，桃園在鄭文燦的領軍下，各項防疫作為細膩到位，新北也會與桃園共享線上教學教材，並積極建立雙方交通運輸防疫通報機制，相信在雙方團隊齊力合作之下，彼此防疫措施會更加完備。

今日交流會議，兩市對於聯合防疫達成多項合作共識，在醫療資源方面，包括醫事及醫護人員、醫療物資等都將相互支援及調度；在交通運輸方面，兩市將建立捷運系統防疫聯繫通報機制平台，藉由LINE群組即時掌握民眾動向、溝通防疫作為及相互提供協助；在防疫旅館需求方面，兩市可視自身能量互相支援，並建立雙方熱線聯絡窗口，快速服務有急迫需要的民眾。

此外，兩市也將在居家隔離、檢疫作業方面相互支援合作，如查獲居家檢疫或隔離者未依規定擅離至對方城市，且無交通工具移送，將提供自費的復康巴士或防疫計程車送回；若民眾有發燒、身體不適的就醫需求，也將協助派遣救護車運送就醫。

另因應防疫期間學校師生線上教學需求，新北市及桃園市的數位學習資源將共享共學，做到「防疫不停學，學習送到家」。





▲桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜受訪時保持室內社交距離。（圖／記者沈繼昌攝）