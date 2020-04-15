「治癒人群有抗體保護」　北京專家：武漢是全國最安全城市

▲北京協和醫院第二批援鄂醫療隊隊長，著名感染科專家李太生所屬醫療隊在武漢支援70多天。（圖／取自北京青年報）

記者陳政錄／綜合報導

北京協和醫院第二批救援鄂醫療隊長、感染科專家李太生在接受大陸官媒《人民日報》採訪時表示，「現在武漢是全國最安全的城市」，因為關鍵是，武漢獲治癒的易感人群都已產生抗體，從非典（SARS）的研究看，非典的抗體對個體的保護作用在六個月到兩年。

李太生是在近日受訪時做出上述表示。據了解，他所任職的北京協和醫院，自1月26日，2月7日，2月19日派遣三批醫療隊，總計187名醫護前往武漢支援，在救治109名新冠肺炎重症者後，於4月14日「圓滿完成任務」接受歡送。

▲武漢4月8日零時起解除封城。（圖／路透社）

李太生指出，「包括我在內的北京協和5名醫護人員仍將留在武漢，前往武漢市肺科醫院和金銀潭醫院繼續工作。」主要針對併發症、和核酸陽性遲遲無法轉陰或核算陰性復陽的患者進行攻堅治療。

但對於外界關注的「復陽」情況，李太生認為，這種可能性其實不大，有機率是當時就是陰性，只是出於種種原因沒有檢測出來。無症狀患者方面，目前傳染性應該非常低，我們應該保持警惕，但也沒必要必要談虎色變。

經歷了武漢抗疫全過程後，李太生表示，「相對而言，現在的武漢應該是全國最安全的城市。」他解釋，這是由於武漢人民非常配合國家的相關政策，加以武漢的疾控和臨床醫療體係得到了鍛煉和提高，能夠快速應對的能力，大眾的心理承受能力也都有了基礎。

他補充，關鍵是，武漢獲治癒的易感人群都已產生抗體，從非典的研究看，非典的抗體對個體的保護作用在六個月到兩年。

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