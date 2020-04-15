江啟臣不滿現金紓困遭扭曲：民眾生活需立即、直接補助





▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣15日於中常會發表談話，他指出，受疫情衝擊的民眾需要立即性的生活補助或貸款申請，但繁複的手續及門檻讓他們看得到吃不到。國民黨特別提出排富設計的現金紓困的黨團版本修正動議，卻被民進黨扭曲。

江啟臣說，此時立法院正在審查紓困振興特別條例修正草案。為了因應疫情變化，國民黨特別提出排富設計的現金紓困的黨團版本修正動議，以行政院版本2100億元為基礎，新增1000億元特別預算，專款專用發現金為限，發放給有急迫需要的國民。但國民黨所提出的政策訴求卻遭民進黨刻意扭曲，意圖強迫在野黨背書不完整、不及時的紓困方式。

江啟臣表示，不論是貸款或是補助，都有繁複的手續及門檻，國民黨一再反應產業心聲，擔憂政府現行的補助看得到吃不到的問題。國民黨認為，僅存一息的產業還有在生活邊緣掙扎的人民需要更加立即直接的補助。

國際貨幣基金IMF大幅下修全球經濟預測值，預測今年國際經濟將會面臨大幅度衰退3%。這個數字是1930年以來，最嚴重的經濟衰退。我國的經濟則被IMF下修為負成長百分之4，更是IMF對台灣數十年以來最壞的預測，是政府應該應正視的警鐘！

江啟臣回顧，過去2月份疫情開始，國民黨不但率先提出紓困特別條例，也提醒紓困預算規模不足恐難以因應，中央地方更應協力因應才能有效紓困等建言，執政黨雖加碼跟上，擴大紓困規模達1兆500億，但其中7000億仍是貸款，恐難因應巨大的經濟衝擊。

另外，對於各地方政府不遺餘力的協助產業紓困，中央也應對地方政府伸出援手。中央政府提出三大地方稅減免的紓困措施，其中使用牌照稅部分針對遊覽車、小客車租賃，由交通部補助50%，但是房屋稅及娛樂稅減免卻未見中央提出補貼措施，形成是中央請客、地方買單的怪象。

根據財政部統計，全國22縣市中，僅嘉義市、金門縣及連江縣沒有負債，其他縣市都負債累累。在地方政府財政窘迫的情況下，各地方政府會不會因為各自的財政考量而產生差別待遇，違背中央說紓困要雨露均霑的原則。因此國民黨主張，地方政府的減稅措施，應由中央提供補貼，與地方攜手共同協助產業度過難關。