疫情衝擊「糧食安全」問題　陳吉仲提2大戰備狀況

▲農委會主委陳吉仲出席，行政院農業紓困記者會。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，針對「糧食安全」的問題，農委會主委陳吉仲14日表示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌很早之前就要求盤點、控管。首先，在資材的整備方面，到年底都確定沒問題；第二在產品的部分，也確定庫存量，都有提前至少半年至1年的準備。

陳吉仲表示，糧食安全需分為二部分：第一是資材，農產品好比蔬菜、稻米，沒有肥料的話，是都沒有辦法種植的，因此資材的庫存量在3月份時，已經要求台肥全部在年底前把庫存量裝滿。

陳吉仲指出，因為擔心後續疫情，會造成資材沒有辦法進來，如果沒有辦法進來，那麼水果有150萬公噸、蔬菜有144萬公噸都沒有辦法生產。

陳吉仲表示，這些問題蔡英文跟蘇貞昌很早之前就已經要求盤店跟控管，包括種子、肥料、黃豆、玉米、小麥、農藥、抗生素、疫苗等，這些都已經盤點，到年底都確定沒有問題。

接著第二點，是「產品部分」。陳吉仲表示，稻米到年底有280萬公噸、水果150萬公噸、蔬菜144萬公噸、豬肉40萬公噸、雞肉36萬公噸，而水產品方面，包括近海養殖、遠洋有超過50萬公噸。

陳吉仲表示，現在要確認如果後續資材有沒有問題，如何來維持國人每天2800卡路里所需要的產品，「具體來講，豬肉就要求有三個月的庫存量，超過15萬公噸要擺在冷凍庫，當未來沒有黃豆、玉米時，後面豬肉就還可以提供。」

陳吉仲強調，「糧食安全」的議題，會視疫情發展而有所不同，但掌握上都有往前半年到一年時間來預備。