　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫情衝擊「糧食安全」問題　陳吉仲提2大戰備狀況

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼行政院召開農業紓困記者會,龔明鑫,陳吉仲。（圖／行政院提供）

▲農委會主委陳吉仲出席，行政院農業紓困記者會。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，針對「糧食安全」的問題，農委會主委陳吉仲14日表示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌很早之前就要求盤點、控管。首先，在資材的整備方面，到年底都確定沒問題；第二在產品的部分，也確定庫存量，都有提前至少半年至1年的準備。

陳吉仲表示，糧食安全需分為二部分：第一是資材，農產品好比蔬菜、稻米，沒有肥料的話，是都沒有辦法種植的，因此資材的庫存量在3月份時，已經要求台肥全部在年底前把庫存量裝滿。

陳吉仲指出，因為擔心後續疫情，會造成資材沒有辦法進來，如果沒有辦法進來，那麼水果有150萬公噸、蔬菜有144萬公噸都沒有辦法生產。

陳吉仲表示，這些問題蔡英文跟蘇貞昌很早之前就已經要求盤店跟控管，包括種子、肥料、黃豆、玉米、小麥、農藥、抗生素、疫苗等，這些都已經盤點，到年底都確定沒有問題。

接著第二點，是「產品部分」。陳吉仲表示，稻米到年底有280萬公噸、水果150萬公噸、蔬菜144萬公噸、豬肉40萬公噸、雞肉36萬公噸，而水產品方面，包括近海養殖、遠洋有超過50萬公噸。

陳吉仲表示，現在要確認如果後續資材有沒有問題，如何來維持國人每天2800卡路里所需要的產品，「具體來講，豬肉就要求有三個月的庫存量，超過15萬公噸要擺在冷凍庫，當未來沒有黃豆、玉米時，後面豬肉就還可以提供。」

陳吉仲強調，「糧食安全」的議題，會視疫情發展而有所不同，但掌握上都有往前半年到一年時間來預備。

ET快訊
大陸官員連寄2封私信求「稱讚防疫」　美國議長爆氣怒回覆
買藥局口罩拿到限量版「台灣人的魂魄」！　她卻傻眼求換貨
何妤玟鬆口「復合可能性」　談到這件事哽咽忍住淚水
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭開除總經理謝冠宏求償勝訴　鴻海不排除繼續上訴

新北4/20兵推封城　北市：封城是大事要跟中央討論

國民黨團公布協商影片　反擊民進黨造謠「發現金紓困」人人有獎

紓困協商破局　柯建銘「這是講道理的時代」：國民黨別進退失據

「華航改名」玩假的？沈富雄：扁時期就演過了

12行政區口罩販賣機下週上線？　北市：需克服3要素

林佳龍被搞「正名計時器」　洪申翰酸國民黨：只敢當鄉民

防疫記者會每天開有必要？沈富雄：像吃嗎啡上癮

「紓困拿不到」9千人只有8百人領到　龔明鑫給出承諾了！

藍營建議排富發現金　龔明鑫嗆爆：無法理解家庭收入2百萬還要發6千

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

好聰明！歐告吃肉自己拿碗、收碗 郵差門口呼叫立馬奔出「搖尾收信」

女友比詐騙集團恐怖、人生像公車？ 男童流利台語演小短劇＋背誦易經

丫頭真的要結婚啦！！　男友驚喜求婚…掏出「家傳手銬」套牢她

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

遭開除總經理謝冠宏求償勝訴　鴻海不排除繼續上訴

新北4/20兵推封城　北市：封城是大事要跟中央討論

國民黨團公布協商影片　反擊民進黨造謠「發現金紓困」人人有獎

紓困協商破局　柯建銘「這是講道理的時代」：國民黨別進退失據

「華航改名」玩假的？沈富雄：扁時期就演過了

12行政區口罩販賣機下週上線？　北市：需克服3要素

林佳龍被搞「正名計時器」　洪申翰酸國民黨：只敢當鄉民

防疫記者會每天開有必要？沈富雄：像吃嗎啡上癮

「紓困拿不到」9千人只有8百人領到　龔明鑫給出承諾了！

藍營建議排富發現金　龔明鑫嗆爆：無法理解家庭收入2百萬還要發6千

警群組發警告：口罩壓條可開手銬腳鐐　實測結果「2關鍵」揭真相

東京新增161例　廣島社福設施22人群聚感染...女員工曾與2確診男聚餐！

曾撂狠話要丟貓！嚴父突造「高級豪宅」疼孩　網笑：還缺女兒嗎

《奈何BOSS要娶我》姊妹作來了！「霸道總裁＋最強特助」甜寵出汁

王子喜迎31歲生日...女友鄧麗欣「視訊切蛋糕」曬私藏合照隔空放閃！

《國際橋牌社》宣布第二季籌備中！　「馬祖前線」取景預計明年播出

SBL／布拉禁區猛打　季後賽首戰半場7分強壓璞園

中職／富邦排定開季輪值　索沙本周投1休4未定案

奶貓3天沒顧秒失憶！他示好遭「槍聲狂炸」　網敲碗：手快放進去

快訊／車停屏東大橋上…裡頭卻空無一人！警消橋下驚見「1人無生命跡象」

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌：華航運送物資要有國旗　「華航標誌別湊熱鬧」

夫婦住美30年發病回台「隔離費用政府買單」 蘇貞昌回應了

立委提案改國名英譯　2選1網壓倒性選擇曝光

韓粉：這麼好的一個市長！列6大政績嗆罷韓：罷X小

蔡英文登上《富比士》！台灣防疫被大讚明快成功

歐美返台「擬考慮集中檢疫」　趙少康爆罵陳時中

華航該改名？總統府說話了

同健保卡1日買2次？議員質疑販賣機出包　黃瀞瑩斥：買的是不同波

呂若瑟神父家鄉集體感染　駐教廷大使涉險千里送物資

口罩販賣機傳災情！健保卡資料遺失

被疫情擊落！挺韓五虎將「杏仁哥」曝慘況

快訊／星國總理夫人「呃...」惹議　蘇貞昌回應了！

不會網購口罩?　政院出手備好「四樣東西」專人服務

馬英九要求發現金　「紓困陳時中」打臉800億消費券

更多熱門

相關新聞

陳吉仲：「日本取代大陸」成台灣農產品最大出口國

陳吉仲：「日本取代大陸」成台灣農產品最大出口國

行政院14日召開行政院紓困振興方案「挺農民 度難關」記者會，「紓困陳時中」龔明鑫、農委會主委陳吉仲都說明最新紓困進度，並回應相關紓困時事。陳吉仲指出，危機就是轉機，面對疫情衝擊今年台灣農產出口還算順暢，且日本取代中國大陸成台灣農產品最大出口國。

陳吉仲暗指肥料缺貨「4年1次」和農會有關

陳吉仲暗指肥料缺貨「4年1次」和農會有關

農業紓困加碼20億！3措施曝光

農業紓困加碼20億！3措施曝光

林文瑞要求進口蒜時程與國產採收時程錯開

林文瑞要求進口蒜時程與國產採收時程錯開

農產批發市場6天要1.2萬片口罩！

農產批發市場6天要1.2萬片口罩！

關鍵字：

陳吉仲

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

萬華房仲隨機殺人　運將遭砍18刀

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

即／祝釩剛深夜遭警攔查　身上搜出大麻油！　

白冰冰7年做16次試管「卵巢整個乾掉」！她崩潰痛哭

快訊／蘇貞昌：華航運送物資要有國旗　「華航標誌別湊熱鬧」

范瑋琪神隱3月「沒人能告訴我是誰」

KID「親密舉動」惹火何妤玟老公！　她衣服被撕爛

蘇貞昌要求拿掉標誌　華航回應了

AV女優初夜打野戰「跪到好痛」

一隻阿圓狂發限動「爆傑米鹿不結婚原因」

陪女兒溜直排輪跌倒　陳昇瑋驟逝

國道3車禍　1人噴飛慘死路邊

52歲包小松長跑14年婚了！娶回小13歲美女主播

《夫婦》金喜愛兒身高172　真實年紀嚇歪

更多

最夯影音

更多
驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死
周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面