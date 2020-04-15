藝文紓困首波申請案超過7千件！文化部將陸續核定撥款

▲立法院教育及文化委員會今（14）日舉行「疫情對藝文產業營運衝擊及紓困振興政策建言」公聽會。（圖／翻攝自立法院直播畫面）

記者林育綾／台北報導

第一波藝文紓困在4月10日截止收件，文化部綜規司司長林宏義今（15）日上午在立法院報告指出，申請案至14日仍在統計受理件數，預計超過7000件，目前文化部已分批審查，陸續核定後將儘速撥款。

立法院教育及文化委員會今舉行「疫情對藝文產業營運衝擊及紓困振興政策建言」公聽會，文化部為協助受疫情影響發生營運困難之我國藝文事業及自然人度過難關，於3月12日公告「文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，並公告第一次「減輕營運衝擊補助」申請須知，先受理1月15日至3月31日受疫情衝擊者。

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第一波藝文紓困收件日期是4月10日截止，但以郵戳為憑，至14日仍在統計受理件數，林宏義表示預計將超過7000件。為了加速作業，文化部在3月底已先針對先收到的申請案進行審查，不過9成申請者都是4月後才送件，後期申請件數暴增，因此目前持續加速審查，陸續核定撥款。

林宏義也提到，「藝文紓困2.0」方案將簡化申請流程，並增加線上申請方式，待特別預算三讀通過後，文化部將再次立即公告申請須知。