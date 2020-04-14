粉紅戰隊來了！政府粉專集體換頭貼　「粉紅宣言」網狂讚

▲粉紅戰隊來了！各部門換上限定版「粉紅大頭貼」響應。（圖／取自粉專：教育部、文化部、行政院環保署、行政院農委會、林務局、桃園國際機場）

記者林育綾／綜合報導

聽聞「有小男孩不敢戴粉紅色口罩上學」，中央疫情指揮中心昨（13）日記者會上，指揮官陳時中特別率領全員戴上粉紅色口罩，暖心呼籲「不管什麼顏色都很好」，被網友讚為「粉紅五月天」！而今（14）日許多政府部門也紛紛響應，不約而同將臉書粉專換上限定版「粉紅大頭貼」，包括教育部、文化部、行政院環境保護署、林務局⋯等，網友也大力讚美「好好看喔！」

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▲聽說有小男孩因為戴粉紅色的口罩在學校被大家議論，陳時中特別在記者會上帶頭用「粉紅色」口罩。（圖／衛福部提供）

「粉紅色口罩」引發性別教育話題，對於日前有媒體在中央疫情指揮中心記者會上提到，有家長反映小男孩擔心戴粉紅口罩上學，會被議論或嘲笑，指揮官陳時中昨（13）日特別與防疫官們集體戴上粉紅色口罩，呼籲「口罩不管什麼顏色都很好，粉紅色其實不錯」，還舉出自己小時候最愛看的卡通「粉紅豹」（頑皮豹）說「這是當時很紅的顏色！」

而今（14）日許多政府部門、單位也不約而同將臉書粉專換上限定版「粉紅大頭貼」！文化部在「粉紅宣言」提到，牽牛花變成粉紅色，象徵「顏色沒有性別，你的顏色自己做主」，也提到文化部近年積極推動「文化平權」，打造友善平權的文化環境，保障所有人民都可以享有參與、欣賞及共享文化的近用權力，不論族群、語言、性別、性傾向、年齡、地域、宗教信仰、身心狀況、社會經濟地位及其他條件，都不會有差別待遇。

而行政院環境保護署小編也俏皮加上「粉紅戰隊」hashtag，寫著「環保署，參上」，被網友狂讚「粉好看！」「這配色好漂亮」「無限期支持粉紅色」。行政院農業委員會更說「口 罩 不 挑 色，每 個 口 罩 都 超 美 的」還加上hashtag「#防疫不挑色、#社交距離要保持」

林務局也特別換上粉紅色系頭貼，寫著「pink is a natural color（粉紅色是自然的顏色）」，網友也呼應「很多植樹的新芽也會粉紅粉紅的」、「小編要不要來個四季四個顏色！」「這個配色好台灣欒樹」「好有質感！」

而教育部也說「粉紅色就萌」，潘文忠部長更在個人臉書表示「顏色沒有性別之分，我們更不應該用顏色來區別彼此，每個人都能擇其所愛，無論口罩顏色是什麼，只要正確配戴，能夠保護我們的，就會是最美、最合適的口罩。」還說「無論喜歡什麼顏色，都要記得自信快樂，防疫不容易更需要我們彼此扶持，才能保護自己也保護身邊愛的人。」

交通部長林佳龍上午出席活動也提到自己響應戴上粉紅色口罩，「粉紅就是帥！」他認為「最主要是惜物，任何的口罩符合防疫規範，戴粉紅色就很受歡迎，一開始我只是想響應指揮中心，沒想到po文的回應這麼大，按讚和分享數都比其他po文多很多，希望這也能幫滯銷的粉紅色口罩宣傳，獲得大家的喜愛。」

除了管轄單位，「桃園國際機場」臉書也響應換上一天粉紅色大頭貼，表示「不分性別守護國門第一線！」

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