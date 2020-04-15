接連染疫！公主遊輪「6/30前航程全取消」全退款再贈25%未來消費金

▲公主遊輪「至尊公主號」。（圖／公主遊輪提供）

記者彭懷玉／台北報導

公主遊輪旗下郵輪接連傳出染疫，今（15日）公主遊輪宣布，全球暫停營運計畫將從原本5月10日延續到6月30日的所有航程，若旅客已完全付清取消的航次款項，公主遊輪將提供100%航程款項金額作為未來航程消費金，且額外再贈25%的未來航程消費金。

此外，另一種方案，旅客也可透過填寫線上表格申請全額退還所支付款項，須於 2020 年 5 月 31 日前完成表格填寫，否則將以未來航程消費金的方式處理；而尚未支付全額的旅客，將退還已支付的款項金額。

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▲鑽石公主號。（圖／路透）

自從新冠肺炎在日本鑽石公主號上蔓延開來，公主遊輪就曾率先宣布從 3 月12日到5月10日全球暫停營運兩個月，隨後因應新冠病毒 （COVID-19）對全球造成的影響，以及美國疾病管制中心（CDC）近日關於遊輪展延恢復營運的命令，目前宣布取消至 6 月 30 日的所有航程。

▲珊瑚公主號返台7國人中，就有4人確診新冠肺炎。（圖／路透）



受此影響，公主遊輪也公布調整阿拉斯加航線規劃，包括取消旗下遊輪著名的阿拉斯加灣遊輪行程及海陸套裝行程，且由公主遊輪所負責營運的五間公主野外度假木屋、景觀火車及巴士，今年夏天皆不對外開放。唯公主遊輪旗下翡翠公主號、紅寶石公主號將會持續提供西雅圖至阿拉斯加的往返航程。



針對此暫停營運政策，受影響的公主遊輪飛航、遊輪航程提供兩種取消方案。若旅客已完全付清取消的航次款項，公主遊輪將提供 100% 航程款項金額作為未來航程消費金，且另外額外致贈 25% 的未來航程消費金供消費者使用。選擇此方案旅客必須於2022年5月1日前或當天出發的航次使用此未來航程消費金，不需任何手續，即可獲得此優惠。

此外，另一種方案，旅客也可透過填寫線上表格申請全額退還所支付款項，須於2020年5月31日前完成表格填寫，否則將以未來航程消費金的方式處理；而尚未支付全額的旅客，將退還已支付的款項金額。

