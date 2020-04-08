骨科名醫被女同事虐殺…剁成丁「肉片片割下」煮熟！肉末塞爆下水道

▲廣西省女護士殺害同院男醫生。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西一位年輕女護士把同一個醫院的男醫生在出租屋殺害後，殘忍碎屍，甚至冷靜把肉一片片割下來，最後還煮熟，隨後想沖掉熟肉片，沒想到造成水管阻塞，才讓血案曝光。此外，遇害男醫生確認為當地一骨科名醫。據網友透露，據行兇的女護士在殺人後根本沒有逃跑，第二天還繼續上班，直到第二天晚上被逮捕。

廣西壯族自治區人民檢察院4月8日通報確認，近日，玉林市玉州區人民檢察院以涉嫌故意殺人罪批准逮捕犯罪嫌疑人李某萍（女，25歲）；經審查查明，3月20日22時許，她因債務糾紛在租屋內將被害人殺死，3月23日凌晨1時許才被公安逮捕。

▲兇手照片。（圖／翻攝自微博）

此前，據《南國早報》報導，一條關於「女護士將醫生殺害」的資訊日前在大陸社交網路熱傳，且作案手段殘忍，令人髮指。隨後，網傳資訊全部被證實。據悉，該護士和醫生均在廣西省玉林市第一人民醫院工作，年齡相差較大。

根據網傳內容，女護士在租屋把男醫生殺害後，將肉割下來，沖進下水道，造成水管阻塞。同棟樓的住戶修理水管，發現是人肉，立馬報案。當員警前往案發現場時，骨頭還藏在租屋裡，現場還有多盆煮熟的小屍塊，形似雞肉塊。

據悉，女護士因為欠外債，向男醫生借錢。男方已婚、女方未婚，兩人疑似有金錢和情感糾紛。對於此事，涉事醫院相關負責人稱，具體問相關部門，院方不方便回應。

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