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懷孕櫃姐連加班7天…隔天「睡夢中暴斃」一屍兩命　老板拒負責：不認識她！

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▲▼死亡櫃姐工作照。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲死亡櫃姐工作照。（圖／翻攝自現代快報）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省鹽城市一位年輕人妻在珠寶店當售貨員，不久前懷孕了，日前在連續加班了7天後，在睡夢中離奇暴斃，肚中的寶寶也一起離世。沒想到事發後，無良的珠寶店老闆擔心要賠償，竟不承認死者為店裡員工，甚至還警告其他員工也別說。

據《現代快報》報導，90後小張（化名）在珠寶店工作已1年多，雖然平時工作強度大，可薪資卻很豐厚。而春節前夕，正是「鼓錢包」的大好機會，珠寶店也自然不會放過，要求全體員工加班加點。

可對於孕婦小張來說，這既是誘惑又是危險，然而最終，她選擇了緘默不言、強忍疼痛，期間由於長時間地站立，兩雙腿腳變得水腫，但為了不被扣績效工資，一直仍「咬牙」堅持。

不久之後，在小張加班一周後，由於身體實在支撐不住，便在當天晚上請假回家，然而第二天早上卻再也沒有醒來，小張和肚中孩子兩條鮮活的生命就此逝去。

事發後，珠寶店的做法讓人三觀崩塌！老闆非但沒有積極地安撫家屬，反而拒絕承認小張曾在店內工作。原來，珠寶店沒有與小張簽訂工作合同，為了避免承擔巨大的經濟賠償，狠心矢口否認。

對此，親屬將珠寶店告到鹽城阜寧法院。承辦法官了解案情後，實地調查走訪。起初，珠寶店還是「嘴硬」閉口不提小張在店裡工作的事實。不過，法官拿到了小張和店員們的昔日合影和每個月的工資流水。在鐵證面前，老闆瞬間啞口無言，終於承認了自己昧著良心說謊。當地法院表示，該案將擇日宣判。

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