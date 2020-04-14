以為女兒口罩夠用...她熱心分送30片！局勢意外逆轉　無助媽超自責

▲兒童口罩。（圖／記者黃士原攝）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然熱心是好事，不過疫期出乎意料地長，也讓媽媽對於當初分送口罩的舉動感到有些自責。女網友自我抱怨，當初以為女兒兒童口罩還夠用，就大方送給沒有口罩的客人。沒想到如今換他們快沒庫存，藥局又很難買到，讓她忍不住上網傾訴。

「我要抱怨我自己啦！」一名媽媽在臉書「爆怨公社」中發文，她表示疫情爆發初期，3歲女兒的幼稚園就開始規定要戴口罩，她一開始也自信認為家裡不會缺口罩，因此每當有客人來店裡消費、抱怨買不到口罩時，她就會大方到處分送。

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媽媽表示，前前後後她大概送了30至40片口罩，「因為我知道，小孩要上課結果買不到口罩一定超頭痛！」她也認為口罩還夠用，想留給更需要的人，因此從沒去領過兒童口罩。

▲學校規定讓許多爸媽頭很痛。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

孰料疫期越拖越長，似乎沒有個盡頭，眼看女兒的口罩快要用罄，媽媽也開始四處跑藥局買口罩。無奈鮮少有口罩符合女兒的size，無可奈何的她也只能抱持著隨緣的心態，心裡總想著「快過了、快過了」。

她表示，近期無論哪種兒童口罩似乎都不好買到，做功課統計附近藥局開賣口罩的時間，卻發現幾乎都是在早上和下午，撞到她的上班時間，「我要抱怨我自己為什麼要送那麼多口罩啦！」

▲小童立體口罩即將可以在網路預購。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

好消息是，指揮中心今日指出，自明（14日）起民眾也能在網路上預購「4-8歲的小童立體口罩」，藉此減輕家長負擔，不過必須持16歲以下健保卡才能購買。

對此原PO回應，她有給女兒戴過4-8歲的兒童口罩，無奈尺寸還是太大。熱心網友則是建議她可以上網查詢，例如想辦法調整掛繩，讓口罩符合女兒臉型。

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