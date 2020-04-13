店家「無口罩」朝人打噴嚏！客下意識舉動「老闆娘變臉嗆爆」　網全傻眼

▲打噴嚏示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎持續延燒，餐廳等店家的衛生也被放大檢視，新北市更是強制規定夜市攤商必須戴上口罩。不過一名網友稱，日前他購買皮蛋時，老闆娘不僅沒戴口罩，還對著他們打噴嚏，經過好意提醒後對方竟然還臉色一沉開嗆。店家誇張行徑曝光後，讓網友們紛紛搖頭直喊「不會再去買。」

「這種做生意的態度......。」一名網友在臉書「爆怨公社」發文，他表示日前買皮蛋時，老闆娘竟然在沒戴口罩的情況下朝著媽媽打了一個大噴嚏。他指出，雖然媽媽是有戴口罩的，但還是下意識地往旁邊挪了一小步。

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老闆娘見狀後，豪爽表示「不要怕」，原PO一家則是笑笑回應「沒關係」，也順便提醒對方「下次記得戴口罩，或是用手臂遮一下再打噴嚏比較衛生。」

▲原PO提醒老闆娘「打噴嚏前記得摀住嘴巴」。（示意圖／記者簡仲豪攝）

怎料，老闆娘聽到原PO一家這麼說後，下秒竟臉色大變表示「我戴不戴關你們屁事！怕就不要來買！」可怕言行讓原PO無奈又傻眼。

貼文一出，網友們幾乎一面倒喊抵制，「我真的怕，所以會不買」、「我們家現在都只去老闆店員有戴口罩的店消費」、「我會當場轉頭，做生意做成這樣= =」、「標準的惱羞成怒，不戴口罩，就要有辦法忍住噴嚏啊」、「做吃的還這麼不注重衛生」。

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