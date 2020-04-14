「屎在滾」衝超商解放！他包裡沒衛生紙　抓「提神專用」自救...秒後悔了

▲廁所示意圖。（圖／記者孫于珊攝）

記者張嘉晏／綜合報導

人在內急時真的無法思考這麼多！一名網友今（14日）早鬧肚子痛，連忙衝到超商大解放一波。怎料，他上完之後才發現自己手邊沒有衛生紙，情急之下只好拿最相似的「濕紙巾」救急，無奈結局超悲催，讓他直喊「涼到懷疑人生」。

一名男網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示今天一早肚子痛，由於實在是忍不了了，便急急忙忙找了間超商進去解放。然而好不容易上完之後，他卻發現包包裡竟然沒有半張衛生紙，僅有一包提神用的溼紙巾，「而且還是配方加強的激涼版本。」

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男子解釋，由於距離上班時間不到5分鐘，他也沒有多餘的時間可以打電話求救，無奈之下只好使用這款濕紙巾來擦屁股。不過他下秒也後悔了，形容此舉跟「拿冰過的肌樂噴肛門」沒什麼差別，害他涼到懷疑人生、直呼快要升天。

▲男子別無選擇，只能拿涼感濕紙巾救急 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們笑慘表示「所以擦屁屁比擦臉還要提神」、「辣菊花有聽過，涼菊花還是第一次」、「這個提神方法比喝咖啡還有用」、「冰鎮菊花」、「總比沒得擦來的好，順便提神，一兼二顧剛剛好」。

此外，濕紙巾的「外包裝」也意外成為眾人焦點，「包裝的表情說明一切」、「很明顯創辦人自己試過，才會用這包裝」、「屁X的表情大概跟包裝上一樣」、「太有畫面感」。

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