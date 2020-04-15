負壓隔離病房曝光！患者住24天幫筆電取名「威爾森」　說痊癒後最想做的事

▲負壓隔離病房的採光很好，有大片窗戶讓陽光照進來。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

截至14日，全台已有124名新冠肺炎確診患者解除隔離。一名從英國返台的W先生也在等待三採陰結果，他說，當初在機場檢驗是陰性就回家居家檢疫，但一直有些症狀才到醫院再做採檢，沒想到驗出陽性，在負壓隔離病房一待就是24天。在醫院治療期間，他很感謝醫護細心照顧，痊癒後最想捐出自己的抗體幫助其他患者。

「我在差不多第7天的時候，我就把我的電腦取名為威爾森。」W先生形容自己待在負壓隔離病房24天，就像電影《浩劫重生》，必須克服一個人的孤單，「我會用電腦去處理一些簡單的工作，因為我已經一個多月沒有進公司了，我還是可以用電腦做很多事情，我會去看看劇啊。」

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W先生3月初因工作關係到英國出差，到公共場所搭地鐵都有戴口罩，沒想到還是遭到感染。他拍下負壓隔離病房內部，並分享這段期間的心情，「我會站在窗邊看看下雨的風景，這輩子從來沒有覺得，第一次覺得下雨竟然是這麼美的事情。我的手還不由自主放在窗戶邊，想說去感受一下下雨的溫度。」

▲▼W先生住院隔離時看劇打發時間，還將筆電取名威爾森。（圖／東森新聞）

W先生想念外頭的空氣，更感謝醫護人員的細心照顧，不只治療身體病痛，也顧到他的心中感受，「讓我們可以保持最佳的心理狀態，去好好養病對抗病毒，真的非常感謝醫護人員。」

其實W先生3月19日從英國返台時，機場採檢呈現陰性反應，回家居家檢疫開始輕微咳嗽、喉嚨癢，3月21日就醫採檢變陽性，立刻收治負壓隔離病房；治療期間持續篩檢，前四次病毒核酸檢測都還是陽性，近期篩檢開始有好消息，正在等待最後的三採結果，最期待痊癒後能捐出體內抗體，不只幫助其他患者，也能提供抗體研究。

住院治療期間，同一檢體驗出不同結果；另外，在機場篩檢出陰性，採的是咽喉部位，後來到醫院改採鼻腔竟變陽性。對此，台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎分析，這跟病毒特性有關，「鼻咽部也就是鼻子上方的地方，病毒量比較高，比在我們嘴巴後面的口咽部病毒量高。」

▼W先生感謝醫護人員的細心照顧。（圖／東森新聞）