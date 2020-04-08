韓國N號房嚇壞婦團！私密片外流　53%加害人來自前任伴侶的「復仇式色情」

▲婦援分析近年「未得同意散布性私密影像」案件未成年受害者比例有增加趨勢。（圖／123RF）

記者蔡玟君／台北報導

南韓N號房性剝削事件引起全球關注，駭人聽聞的網路性剝削案讓國內婦女團體驚嚇與憂心，財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會（以下簡稱婦援）副執行長杜瑛秋分析近5年基金會受理的「未得同意散布性私密影像」案件，有高達53%加害人是現任或前任伴侶與同事，另一個值得憂心的是未成年受害者比例有逐年增高趨勢。

婦援從2015年開始設立「未得同意散布性私密影像」求助專線，服務至今有多達487件求助案例，其中女性受害者高達95%，男性及其他性別佔5%，可見透過影像進行性暴力的行為，對女性的殺傷力仍遠遠高過男性。

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▲有許多加害人是來自前任伴侶。（圖／123RF）

比例最高的加害人來自前任伴侶 「復仇式色情」須注意

杜瑛秋表示，根據目前受理求助案件中的數據統計，可以發現加害人為熟人的比率較高，最高的是現任或前任伴侶、同事，佔53%，而在這53%的比例中，又有40%是前任。「有些案例是男友偷拍，但被害人並不知情，2人分手後前任拿出影片威脅，佔處理案件中很高比例，屬於『復仇式色情』。」

另外，有40%的加害人為不認識的人士或不曾見面的網友，「有些人透過網路交友，對方就會以言語誘導如『如果愛我就拍XX照給我』等方式，要求被害人透過視訊直播方式展現，有些被害人比較單純，以為沒有側錄，後來才發現都被偷拍。」

▲未成年受害者有逐年增加。（圖／123RF）

未成年受害者比例逐年增高令人憂心

杜瑛秋表示，目前受理的案件內年齡層範圍從最小10歲至5、60歲都有，其中18歲以上至35歲以下又佔大多數，約86%被害人滿18歲，未滿18歲則佔14%，但近年未成年受害者逐年增加，令人擔憂。

這些案件中主要也可分析出幾種被害情況，有31%是被害人的自拍被Po出、或被駭而放上網，另外有30%是雙方合意拍攝，或在親密行為中被脅迫、權控下拍攝而無法說不；至於有19%是被偷拍，強制拍佔7%。