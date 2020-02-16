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東吳天菜摧毀人生…女成「色情網熱搜」崩潰！本尊沉默1年現身：後悔沒保護她

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▲▼東吳天菜摧毀人生…女成「色情網熱搜」崩潰！本尊沉默1年現身：後悔沒保護她。（圖／翻攝當事人IG）

▲陳男外型陽光俊俏，是校內的風雲人物。（圖／翻攝當事人IG）

記者莊智勝／台北報導

因俊俏外型而被封為「東吳天菜」的東吳大學學生陳晁慶為了約砲，竟上傳16次他與前女友「右右」（化名）的性愛影片至各大網站，一審雖判2年徒刑，但二審卻逆轉給予4年緩刑；右右得知結果後情緒近乎崩潰，直呼自己的人生已經破碎，彷彿結束。在判決結果出爐後，一名自稱就是陳男本人的網友在Dcard發文，「我很後悔沒有好好保護她，傷害了純真的她」，並希望大家能夠放下鍵盤，停止傷害無辜的人。

擁有183公分的身高、濃眉大眼的陳晁慶因外型亮眼，不僅獲封「天菜」，更吸引眾多女子青睞，但陳男卻在2018年底陸續將自己與女友右右在租屋處拍下的性愛片上傳網路平台；當右右得知自己的私密畫面在情色網站上瘋傳、甚至成為熱搜對象後情緒近乎崩潰，憤而對陳男提出告訴。雖然一審陳男遭判2年有期徒刑，但全案上訴後，台灣高等法院日前作出二審判決卻出現逆轉，改判陳男有期徒刑1年，緩刑4年，另需賠償右右新台幣75萬元，全案定讞。

根據《鏡週刊》報導，右右得知判決結果後完全無法接受，聲淚俱下地說，自己多次向法官強調沒有和解意願，並希望陳男能被判刑、留下前科，得到他應有的教訓，但最後的結果卻是「賠錢換緩刑」，且賠償金還是由陳男父母支付，審理期間陳父還傳訊盼她釋懷、寬心，「到底是要寬什麼心，他兒子做出這種事，還要我寬心？」

在判決結果出爐後，一名自稱是陳男本人的網友15日在Dcard發文，坦言事情過了一年多，中間也讀遍了新聞報導、被害人以及其友人的發文、網友評論，選在這個時間點發文並不是要規避責任或製造傷害，而是想讓大家瞭解事情的是非及重點。

陳男表示，不論新聞怎麼寫、網友如何抨擊，他都一概不做任何回應，「因為這整件事是兩位當事人之間的事，網路世界以及不相干人等的討論、批評、判斷，對這件事來說，對雙方來說，都沒有任何實質的作用。」

「我很後悔我對被害者做的事情，後悔沒有好好保護她，後悔傷了那個純真的她。」陳男解釋，這一年多來不斷試著去了解、去體會、去給女方真正需要的，但自己真的沒有辦法，先前也曾經詢問過她，但卻得到「去死」的回應，「我也詢問過朋友，但這世界上所有的人都不是她，不會知道她真正的需要是什麼。我當然知道透過法律賠償對她來說根本沒用，而我一直想做的，都是確實撫慰她受傷的心，給她真正需要的，我不是什麼事都沒有做，什麼責任都沒有付，只是你們需要知道嗎？」

對於自己的現任女友也遭到牽連，陳男則表示，自己想要完善撫慰被害人的心，也極力想保護現在該保護的人，「希望網路世界的你們，能夠將心比心，能夠理解我今天想表達的，能夠放下鍵盤，能夠一起停止傷害無辜的人，懇請各位不要再傷害了，謝謝！」

「時間對我們來說完全沒用！」

▼陳男在Dcard聲明全文。（圖／翻攝Dcard）

▲▼東吳天菜摧毀人生…女成「色情網熱搜」崩潰！本尊沉默1年現身：後悔沒保護她。（圖／翻攝Dcard）

▲▼東吳天菜摧毀人生…女成「色情網熱搜」崩潰！本尊沉默1年現身：後悔沒保護她。（圖／翻攝Dcard）

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