持刀隨機砍人竟為吃免費牢飯！莽男得償所願二審判8年

▲黃男持刀隨機砍人，二審將他判刑8年。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

基隆男子黃家義，因積欠債務，想躲入監獄中吃免費牢飯，竟在2019年1月間某個凌晨，在新北市瑞芳火車站前隨機搭上一部計程車，將司機騙到偏遠山區後，自後方持刀猛刺司機3刀，司機重傷差點死亡。一審法院將他判刑8年，案經上訴，高院二審14日宣判，駁回上訴，仍將他重判8年。可上訴。

判決指出，26歲的黃男曾有竊盜前科而入監服刑，但出獄後仍欠下大筆債務，他雖然加入討債公司，但成無力償還債務。案發於2019年1月間，他先以手機通訊軟體向林姓友人表示，「今晚有買賣，我要去黑吃黑，我沒要騎車，所以要你載我，放心宵夜油錢算我的，也會給你薪水。」要求友人前來接應。

黃男就在隔夜凌晨，隨機搭上新北市瑞芳火車站前一部計程車，要求張姓司機將車輛開往新北市雙溪區，等車子行經偏遠山區時，黃男謊稱要如廁，要求路邊停車。隨後拿出預藏的野外求生刀，朝司機肩頸刺殺3下，司機負傷反抗，鮮血噴濺在車內，黃男則開車門逃逸，並通知友人前來接應。司機駕車逃到瑞芳分局報案，警方緊急將他送醫，醫院一度發病危通知，還好撿回一命；另外警方也在案發後隔天逮捕黃男，檢方依照殺人罪嫌提起公訴。

一審法院審理時，黃男辯稱是討債糾紛，說自己見血會亢奮、失控，才打算將對方引誘到雙溪地區，由同事處理。但黃男供詞破綻百出，連被害人是誰都說不清楚，一審法院最後認定黃男因在外欠有債務，無力清償，欲躲債入監服刑，故隨機攔計程車，犯下本案。一審法院最後認定黃男犯殺人未遂罪，判刑8年。

案經上訴，高等法院審理後，14日二審宣判，高院仍認定黃男犯殺人未遂罪，考量他持兇器刺殺素不相識之被害人，敗壞社會風氣，犯罪所生之危害、造成人群之不安感甚鉅，犯後也未賠償被害人，高院因此駁回上訴，仍將他判刑8年。可上訴。