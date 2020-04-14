影／台灣新冠肺炎「今日0確診」　陳時中：值得高興一下啦！

記者趙于婷／台北報導

終於傳好消息！中央流行疫情指揮中心表示，國內今（14）日無新增確診病例，持續累計393例確診。指揮官陳時中指出，這是25天以來，經過不斷的境外移入後，終於再度零確診。他也直說「以前也很多零確診，值得大家稍微高興一下，希望能夠繼續維持！」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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根據指揮中心統計，昨（13）日新增1,345例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計48,549例（含44,890例排除），其中393例確診，分別為338例境外移入及55例本土病例。確診個案中6人死亡，124人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關3月30日返台專案航班共214名湖北返台民眾，已於今日解除隔離，並返家進行14天自主健康管理。

目前全球累計1,866,085例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國580,619例、西班牙169,496例、義大利159,516例、德國123,016例及法國98,076例為多；病例中118,418例死亡，以美國23,529例、義大利20,456例、西班牙17,489例、法國14,967例及英國11,329例為多。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

▲0414無確診案例( 圖／曾梓倩製）