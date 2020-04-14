下班注意！今晚水氣增「雨區出爐」　明起大回暖...下波變天時間曝

▲今晚到明天清晨，中高層雲量增多，北部、中部山區會有零星短暫雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

下班注意！氣象局表示，今（14）晚到明（15日）清晨，由於中高層雲量增多，北部、中部山區會有局部短暫雨。明天起各地多雲到晴，北部高溫25、26度，中南部上看28-30度，下波明顯變天時間點要到下周二，屆時將有鋒面通過、東北季風增強，北部、東北部轉涼有雨。

氣象預報員林定宜表示，今晚到明天清晨，中高層雲量增多，北部、中部山區會有零星短暫雨，不過到了明天白天又會緩和下來，僅剩東半部、北部山區有局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴。

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▲周三起回暖到周末。（圖／中央氣象局）

明天仍受東北季風影響，各地早晚涼，低溫介於15-18度，明天北部、東半部高溫25-26度、中南部高溫28-30度。周四水氣仍不多，僅東半部、北部山區有局部短陣雨，其他多雲到晴。

周五、六，南方有水氣移入，東半部有局部短暫陣雨，南部地區也有下雨機率，其他地區維持多雲，午後各地山區也要留意局部短暫雷陣雨。

▲下波明顯變天時間點落在下周二，將有鋒面通過、東北季風增強。（圖／記者李毓康攝）

下周日、一，華南有鋒面移向台灣北部海面，東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，受到鋒面前暖區影響，午後北部、中南部山區會有局部短暫雷陣雨，北部由於更接近鋒面一點，天氣不穩。

下波明顯變天時間點落在下周二，屆時鋒面通過，加上東北季風增強，北部、東北部轉涼，下雨範圍為中部以北、東半部有局部短陣陣雨，其他地區多雲。