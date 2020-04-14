今晨8.7度「11縣市低溫特報」　晚起水氣增…下波鋒面變天時間曝光

▲李孟軒說，今白天各地多雲到晴。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

11縣市低溫特報！中央氣象局預報員李孟軒表示，今天（14日）清晨依舊受到強烈大陸冷氣團和輻射冷卻影響，全台最低溫出現在桃園市大溪永福的8.7度；晚間有些水氣通過，北部和中部山區有零星短暫雨。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，下波鋒面可能在下周二晚間到下周三接近到台灣，但預報還有更新空間。

▼11縣市低溫特報。（點圖可放大／氣象局）

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►低溫特報

時間：今晨至上午

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今白天強烈冷氣團減弱，高溫和13日類似，北部、東半部約24、25度，中南部約26到29度，日夜溫差大。

李孟軒說，今白天各地多雲到晴，晚間有些水氣通過，北部、中部山區有零星短暫雨，但雨量不會太明顯；周四前偏向東半部降雨，雨量不會太多；周五、周六南邊水氣上來，東半部和南部有短暫陣雨，午後山區有局部雷陣雨；周日、下周一迎風面東半部有雨，午後北部、中南部山區有雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

至於溫度方面，李孟軒表示，北部周四前低溫稍微上升，約14、15度；周五起南邊暖濕空氣上來，高溫比這幾天再高一些，各地約28到31度，東半部約27度。他指出，目前預報資料顯示下周二有鋒面通過，但由於是8至10天的預報，還要再觀察。

彭啟明說，下波天氣變化可能在周日、下周一，有一波鋒面在長江流域發展，可能下周二晚間到下周三接近到台灣，會有點變化，但預報離現在還超過一周，還有更新空間。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（點圖可放大／氣象局）