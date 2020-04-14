警群組發警告：口罩壓條可開手銬腳鐐　實測結果「2關鍵」揭真相

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷升溫，醫療口罩也成為台灣民眾每天外出通勤的必須防疫用品；14日有警員透過手機LINE群組發出警告，有外勤警員發現醫療口罩的金屬鼻樑壓條抽出居然可以打開戒護人犯使用的手銬腳鐐，警員透過LINE群組發布警告並附上警員實測的影片，呼籲外勤警員逮捕人員應注意人犯是否有抽取醫療口罩金屬壓條的危險動作，目前引發基層警廣泛討論。

▲警方LINE群組14日流傳一則口罩壓條開手銬的影片引發基層警員討論。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方LINE群組14日流傳一則口罩壓條開手銬的影片引發基層警員討論。（圖／記者張君豪翻攝）

某位不具名警員透露在警專同學LINE群組中，14中午出現這則預警「應注意人犯口罩鼻樑壓條是否抽出。」「注意！口罩（鼻梁鐵絲壓條）可以打開手銬及腳銬，請取出口罩上壓條。今天他單位發生的案例（即時發現，尚未打開腳銬），經同仁測試可鬆開腳銬。」引發外勤警員憂心。

警員透露，因為現在新冠肺炎疫情盛行，警方逮捕通緝犯、涉案犯嫌都會主動提供口罩給涉嫌人避免群聚感染，但口罩金屬壓條有韌性及延伸性，經過警員測試很容易進入手銬腳鐐齒輪接合處，藉此鬆動手銬。

有警員建議單位看希望能把嫌犯雙手反銬在背後，但這樣可能會造成犯嫌不適甚至抽筋，並注意人犯口罩壓條有沒有被抽取出來。警方內部群組顯示：已有其他外勤單位發生犯嫌利用金屬壓條嘗試「開鎖」案例，所幸尚未成功就被眼尖警員發現。未來要如何預防仍有待警界外勤人員及管理集思廣益進行防範。

《ETtoday新聞雲》記者根據流傳影片，詢問警界實際狀況，有警員透露：「要把金屬壓條探入手銬齒輪內，必須犯嫌手腕很細，或者上銬時預留的空間很多，否則金屬壓條也無法順利墊入，要透過口罩金屬壓條來開鎖、老實說還是有難度的。」另外警用戒具手銬旁有第二道暗鎖，啟動暗鎖後連手銬鑰匙都無法打開手銬，金屬墊片也無法順利捲入，警方呼籲犯嫌別異想天開依樣操作，以免鎖沒打開又另增罪責。

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