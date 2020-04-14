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「0新增確診」超振奮！國際網紅讚台灣總統：為自己國家安全做出最棒措施

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▲▼ 國際網紅讚蔡英文：為自己國家安全做出最棒措施（圖／翻攝自臉書Dear Alyne）

▲國際網紅Alyne Tamir 分享訪談蔡英文總統的影片，藉此讚：她努力為自己國家安全做出最棒（防疫）措施！（圖／翻攝自臉書Dear Alyne）

記者林育綾／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內0新增確診個案，距離上一次無新增個案已經是3月9日，相隔36天迎來此消息，讓不少國人感到振奮。而此時在全球確診及死亡數不斷攀升下，台灣的防疫成績也受到國際讚譽，去年曾參加「來去總統府住一晚」的美國網紅Alyne Tamir就在臉書PO文讚，「台灣給我相當深刻的印象，不僅僅是食物，而是他們的總統，她（蔡英文）努力的為自己國家安全做出最棒的措施！

中華文化總會在去年舉辦「來去總統府住一晚」，邀請多位具有影響力的國際旅人、部落客、網紅或作家，到總統府住一晚，體驗台灣的自由與文化，並藉此宣傳觀光。如今全球爆發新冠肺炎疫情，台灣對疫情的掌控超前部署，除了獲德國人高達8成以上的滿意度，在國際上也備受讚譽，不少當初來參加「總統府住一晚」的網紅也紛紛肯定。

請繼續往下閱讀...

其中與千萬網紅 Nuseir Yassin（Nas Daily）同行的網路名人Alyne Tamir，就在自己的臉書粉專「Dear Alyne」PO文表示，「台灣給我相當深刻的印象，不僅僅是食物，而是他們的總統，她努力的為自己國家安全做出最棒的措施！」

▲▼ 來去總統府住一晚。（圖／文化總會提供）

▲Alyne對台灣最深刻的印象是總統蔡英文。（圖／文化總會提供）

Alyne Tamir 發布當時與總統蔡英文訪談的影片，談論女性是否能勝任總統，並在PO文說到，她（蔡英文總統）在1月疫情初期時，以最快的行動提出124項措施，防止疫情蔓延，如今更向美國及歐洲發送援助1千萬個防疫口罩。更讚「蔡英文總統施行了CNN所謂『世界最好』的措施，有效控制疫情，至今僅有6例死亡。」

Alyne Tamir 的PO文，也讓網友留言讚「哇！難以置信你能採訪台灣總統，我不知道他們是如此進步的國家，我真的很喜歡這個採訪，它給了我對人類未來的希望。」

也有國人去留言「我為我的政府感到驕傲！#TaiwanCanHelp（台灣可以自助而後助人）#TaiwanIsHelping（台灣正在助人）」還有人答謝「謝謝Alyne Tamir，很高興知道你也安全和健康，期待再次在台灣見到你！」

台灣為國際送上的口罩像是一場及時雨，除了讓許多歐洲政要錄製影片，表達感謝與友好之意，也吸引了曾參加「來去總統府住一晚」來自波蘭的Lukasz Smolinski、匈牙利的Robert Revesz Arian，前往文化總會的臉書留言問候。

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