影／零確診「有點小確幸！」　陳時中：無法說台灣高峰期已過

記者黃凱翊／綜合報導

針對新冠肺炎疫情，台大名醫施景中近日表示「我們守住了」，認為台灣已連續一周新病例數都個位數，高峰期已過。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，無法現在就說高峰期已過，但今(14)日零確診「有點小確幸」。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

請繼續往下閱讀...

施景中14日在臉書說，前幾天貼文感想說「我們守住了」，只是不專業的評論，回頭看看台灣，3月中旬歐美相繼爆發疫情後，大量國人返回台灣避難，「指揮中心曾擔心我們也會被牽連」；3月下旬，陳時中部長曾說未來兩周是關鍵期，果然那兩周病例數大量增加，「但是我們的防疫隔離措施做得好，這些境外感染沒有造成境內大規模感染。」

「而清明連假大家悶壞了，很多人擠到風景區去遊玩」，施景中指出，指揮中心曾經怕有境內群聚感染的出現，現在一周過去了，沒有這個狀況發生；而新冠病毒平均潛伏期是5.2天（95%信賴區間2至12天），台灣已連續一周新病例數都是個位數，「看趨勢圖來我們的高峰期已經過了。」但他也強調，但絕對沒有要各位朋友鬆懈的意思，請繼續戴口罩、勤洗手，不要到人多的地方，保持社交距離，聽從疫情指揮中心的指導

對於這番「高峰期已過」的言論，陳時中表示，今日零確診大家都很高興，「有點小確幸」，雖然這幾天本土個案比例維持算低，台灣社區內相對安全，但還是需要隨時提高警覺，無法說台灣已經過了疫情高峰期。

▼3月中旬歐美相繼爆發疫情後，大量國人返回台灣避難。（圖／記者李毓康攝）