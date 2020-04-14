近7成5民眾支持「護照改TAIWAN」　時力推出封面設計比賽

▲時代力量秘書長陳志明。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量智庫日前公布最新民調，有高達74.3%的民眾支持將護照上的英文名字「REPUBLIC OF CHINA」」改為「TAIWAN」，避免國人被誤認是中國大陸國民。對此，時代力量14日召開例行記者會，公布今年度將推出包括「護照封面設計比賽」與「公民參戰黃標Youtube大賞」兩大活動，希望能夠藉此讓社會大眾更加關心公共議題。

近來台灣護照因印有「China」字樣，常被國際以一中原則認定為新冠肺炎疫區，時代力量智庫上月29日公布最新民調，根據調查顯示，有74.3％的民眾支持將護照上的英文名字改為「Taiwan」，避免國人再度被誤認中國人。

時代力量14日下午召開例行記者會，秘書長陳志明表示，先前由於我國護照封面印有「China」字樣，造成台灣民眾出國的不便，在疫情衝擊的當前，甚至有國人因遭誤認而被部分國家驅趕。

▲時代力量秘書長陳志明。（圖／記者林敬旻攝）

陳志明指出，根據時代力量上月底公布的民調，有高達74.3%的民眾支持將護照上的英文名字改為「TAIWAN」，因此時代力量發起護照封面設計比賽，邀請社會大眾一起關心這項議題，也能夠發揮創意設計出心目中的護照樣式。

陳志明說明，護照封面設計將於4月30日公布比賽辦法，5月20日開始正式收件，透過評審初選出入圍名單，再由網友票選出心目中最能夠代表國家精神的護照代表。

此外，陳志明表示，時代力量也將推出「公民參戰黃標Youtube大賞」活動，希望讓民眾透過網路表達對公共議題的想法，以媒體的形式呈現出自己的想法，以擴大公眾討論的空間。

陳志明說明，Youtube大賞的活動將於6月15日開跑，每季將選出最佳YouTube影片，邀請更多民眾參與以擴大討論，也不排除邀請網紅與直播主擔任評審，不管經驗分享還是評選都是正在規劃中的選項。

陳志明表示，護照封面設計比賽是希望透過第一階段的參與，讓大家把心中的想法擴大討論，也藉此讓大家可以一起討論重要議題，希望能夠起頭帶起討論，也讓政府能夠納入參考。

▼時代力量秘書長陳志明。（圖／記者林敬旻攝）



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