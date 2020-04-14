詭異！尼加拉瓜總統「消失」40天...染疫？死亡？引猜測

▲尼加拉瓜總統丹尼爾.奧蒂嘉已長達40天沒有公開露面。（圖／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球延燒，各國領袖都卯足全力抗疫，但74歲的尼加拉瓜總統丹尼爾.奧蒂嘉（Daniel Ortega）卻已經高達40天沒有公開露面了，沒有人知道他的健康狀況，以及現在身在何處。

據CNN報導，奧蒂嘉上一次在公共場合露面，是在2月21日的電視轉播軍事活動，此後就再也沒有「公開」露臉。雖然在3月12日時，丹尼爾.奧蒂嘉有參加中美洲國家元首所舉行的在線電話會議，但當時他是透過視訊，在客廳短暫發表講話，之後就再也沒有公開出現。而尼加拉瓜政府也不回應奧蒂嘉為何隱身、健康情形，甚至他是否還活著的問題。

據了解，尼加拉瓜在這次疫情所抱持的態度相對隨意，政府不但沒有讓學校停課，也沒封鎖邊境。且當部分國民已經自行隔離，政府仍然沒透過其他措施、禁令來加強管理，將全民健康視如草芥。

在上個週末，近日甚至不顧疫情嚴重性，還舉辦了市場節、品酒、復活節等慶祝活動，副總統羅莎裡奧.牟利羅（Rosario Murillo Zambrana）則在接受採訪時表示，一切都很平靜，目前正在舉行慶祝活動，「享受我們的傳統、美食」。身為第一夫人和副總統雙重身分的她，竟也沒多談到國內疫情狀況。

非政府國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）認為，尼加拉瓜對新冠肺炎「不在乎」（reckless），當局的行為明顯違背全球衛生專家所給出的建議，並讓人民的健康和生命處於危險之中。

尼加拉瓜堅稱該國至今只有9起確診病例、1人死亡，但專家質疑相關數據，因為政府不曾公布已進行多少篩檢。

▲尼加拉瓜是台灣少數的邦交國之一。（圖／總統府提供）