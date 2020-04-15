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酒店勒停「小姐的祕密基地」直擊！　25歲嫩妹爆私接局：是要我們去死嗎？

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圖、文／鏡週刊

指揮中心8日公布確診個案是一名酒店公關，9日起有男女陪侍的酒家和舞廳無限期全面停業。10日深夜，本刊直擊酒店經紀人與公關小姐位於北市林森北路大樓的祕密基地，這裡過去是公關小姐梳化、換裝的地方，更是小姐坐檯後半夜宿醉休息之處。酒店經紀人小茹、小凱（皆化名）告訴本刊，過去旗下最多有三十多名公關，現在因疫情掉了一半，只剩十多人，停業後，只有2人找得到兼職。

酒店因疫情遭勒令停業，酒店公關萱萱（化名）回到過去熟悉的台北林森北路巷口，夜生活已不復以往，失業的她希望政府能將酒店公關納入紓困對象。

▲酒店因疫情遭勒令停業，酒店公關萱萱（化名）回到過去熟悉的台北林森北路巷口，夜生活已不復以往，失業的她希望政府能將酒店公關納入紓困對象。（圖／鏡週刊提供，下同）  

「最大問題是沒說停業多久，若只是暫停一個月，起碼心裡有底，但現在無限期停業，是要酒店小姐都去死嗎？」25歲、在禮服店當酒店公關近5年的萱萱（化名），接受本刊採訪時不滿地說。她透露，酒店停業後，不少小姐私底下還是會接客人的局，一旦她們到處接，「你怎麼知道我跟誰接觸？且沒地方（指酒店）管我接觸了誰，就連客人的家我也可去，你要怎麼防疫？」

本刊直擊，酒店小姐上班前或下班後，都會前來祕密基地梳化、換裝或休息。

「KTV就跟酒店空間一模一樣，一群朋友進去會戴口罩唱歌、吃飯嗎？為什麼酒店就要被勒令停業？」萱萱說，與酒店類似的空間很多，例如夜店就是密閉空間，人群互動與接觸的方式也雷同，「夜店總不可能梅花座？那是狩獵的地方耶，你會跟人隔2公尺跳舞嗎？為何停業標準不一？」

酒店公關萱萱（化名）認為，與其停業不如做好防疫，八大行業應比照健身房採實名制。圖為台中市警局率隊到KTV臨檢，並宣導實名登記。（台中市第三分局提供）

一名酒店從業者向本刊提供八大行業的招募貼文截圖說，政府一宣布酒店停業後，相關網路社群內馬上出現「包養」「伴遊」「純飯局」「高級招待所」等招募文，有人強打「吃、玩、樂，就有錢賺」，還有人直接寫上「因為酒店歇業沒收入而煩惱嗎？心動不如馬上行動」等，大剌剌拉攏酒店公關轉接其他案子。

小茹透露，酒店停業後，仲介客人來消費的酒店幹部，可能轉介旗下小姐至KTV包廂、飯局、私人招待所，或按摩店、酒吧，甚至做「外送茶」（性交易），但這些工作型態不同，加上彼此人脈不流通，要轉過去沒想像中容易。她說，酒店都留有小姐上班的「節數」紀錄，建議應讓一個月上班10天以上的正職公關，都能支領紓困金。

酒店、舞廳停業後，網路已有業者貼出招募文，拉攏酒店公關轉接「純飯局」、「高級招待所」的案子。（翻攝畫面）

酒店、舞廳停業後，網路已有業者貼出招募文，拉攏酒店公關轉接「純飯局」、「高級招待所」的案子。（翻攝畫面）

八大行業目前僅酒店、舞廳停業，酒店經紀人及公關小姐不約而同主張，政府應即刻對八大行業採實名制等措施，甚至要求戴口罩，雖會影響客人消費意願，但總比沒標準直接停業、大家都沒錢賺而失業來得好。

本刊直擊酒店從業者位於林森北路的祕密基地，酒店經紀人小茹（化名）說，公關小姐的梳化、換裝常在這裡進行，有時半夜宿醉，也會來休息。

萱萱建議，應比照健身房採實名登記，要求客人填寫健康說明書，14天換一張。小凱說，酒店客多半經幹部介紹而來，早有聯繫資料，且避免客人跑單（賴帳），業者常留有客人身分證影本，加上會介意的客人早就去私人招待所了，執行上不會太難。小茹則主張，應由第三方稽查八大業者是否落實防疫措施，目前都是警察去臨檢，卻未見衛生單位主動出面監督業者。

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