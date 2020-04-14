與印尼建交70周年　習近平：一帶一路成果豐碩、共同戰勝疫情

▲印尼總統佐科威曾於2015年訪華，與中國國家主席習近平會面，推動外交、經貿上的合作。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

適逢中國與印尼建交70周年，新華社報導，中國國家主席習近平13日與印度尼西亞總統佐科威互致賀電。習近平指出，兩國關係定位不斷提升，合作領域不斷拓展，共建「一帶一路」成果豐碩，為人民帶來福祉；中國和印尼將同舟共濟，戰勝新冠肺炎疫情。

值得注意的是，由於國內疫情嚴峻，佐科威才剛在13日同一天簽署總統令，宣布該國新冠肺炎疫情的爆發為「國家災難」，強力要求各機構、地方政府在國家統籌下合作抗擊疫情。

▲印尼新冠肺炎疫情嚴峻，防疫人員進行消毒。（圖／路透）

截至印尼政府13日下午通報，該國單日新增新冠肺炎確診316例，累計確診4557例，治癒380例，死亡399例。印尼的死亡人數和死亡率為東南亞國家最高，並已於10日開始，實施暫定14天的大規模社區隔離。

對此，習近平在賀電中表示，中國和印尼在雙邊、地區和多邊層面擁有廣泛共同利益，合作潛力巨大。「中國將繼續與印尼同舟共濟，戰勝新冠肺炎疫情。」

他說，我高度重視中印尼關係發展，願同佐科威總統一道努力，為中印尼全面戰略夥伴關係注入新內涵，為地區發展增添新助力。

佐科威說，印尼與中國擁有悠久的歷史和文化紐帶，兩國領導人和社會各界交往密切，鑄就了牢固的友誼；在全面戰略夥伴關係框架下，雙方秉持合作精神，必將推動兩國不斷發展和繁榮，為地區和世界和平、穩定與繁榮作出貢獻。

回顧中印尼70年建交史，中華人民共和國與印度尼西亞共和國，於1950年4月13日正式建立外交關係，過程中一度於1965年印尼「9.30」政變事件爆發，反共勢力奪權後，引發印尼排華，以致兩國關係惡化，一度於1967年10月27日斷交，直到1990年8月8日，中國和印尼才重新恢復邦交關係。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。