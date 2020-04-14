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直擊倒店潮！北市4大商圈田野調查出爐　業者苦撐「開門就燒錢」：6月會更恐怖

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同樣是一個平日的午後，疫情爆發後的西門町六號出口人潮（右圖）已消散一空，和前一年同月（右圖）景象形成強烈對比。

圖、文／鏡週刊

受疫情衝擊，台北市各大商圈人潮不再，本刊走訪以國際觀光客為主的商圈進行調查，包括西門、東區、士林夜市在內的3大熱門商圈，在觀光客歸零、本土消費急遽消退下，已爆發嚴重倒店潮，不但待租店面數量大增，不少店家也設下停損點，若夏天疫情還無法控制，恐怕只能苦撐到6月，屆時將會爆發第二波倒店潮。

上週平日午後，記者走出北市西門捷運站六號出口，站在漢中、峨嵋街口的圓環向外看去，路上僅剩小貓兩三隻，放眼遙望，街道空曠冷清。「以前是人擠到完全看不出去，有時甚至連地面都看不到。」西門商圈發展促進會理事長劉家鑫嘆了口氣搖頭說。

受疫情衝擊，備受國際觀光客喜好的台北市西門商圈首當其衝，過往西門商圈每天有近10萬來客數，其中9成是國際觀光客，如今每天只剩些許本地人行走其間，很多店面拉下鐵門、貼上招租的海報。

請繼續往下閱讀...
疫情當前，不少業者趁人潮冷清的時候進行整修、裝潢。

然而，疫情掀起的商圈倒店潮，並非獨襲西門。本刊委請「屋比房屋比價平台」對北市西門、士林夜市、東區、永康等四大商圈進行調查，發現自一月疫情爆發後，西門、東區、士林夜市待租店數的水龍頭彷彿被人打開，呈現逐月增加，與去年12月相比，如今待租增幅全衝上20％左右；如果跟去年同期相比，最熱門的西門待租店數更大增39％，先前就已受到陸客減少影響的士林夜市、東區也分別增加28％與27％。

同在捷運板南線上，與西門站相隔六站的東區商圈沒落多時，去年在北市府「忠孝東區振興計畫」帶動下，短短半年內就吸引86家新店進駐；眼看翻身有望，沒想到卻碰上疫情，讓好不容易止跌的店面空置率再度攀升。

本刊實地走訪發現，位於統領百貨後方不少店家雖開門營業，門口卻已掛起紅底黑字的招租廣告。

人滿為患時，從漢中、峨嵋街口的圓環四周根本無法看穿，如今卻可清楚看見捷運西門站的六號出口。

位於敦化南路一段巷內的韓國精品服飾店，門口就貼著大大的「租」字，女店員無奈地表示，最近1個月每天開門都在燒錢，實在撐不下去才決定關店，「房東雖降租金，但有時一連4、5天沒客人，業績常常掛蛋，根本不夠付房租。」「其實，這裡的服飾店都一樣虧錢，我還聽說後面幾條巷子有不少人都快收了。」

以觀光客為主的士林夜市也好不到哪裡，4、5年前華燈初上的士林夜市每晚都人滿為患，如今卻相當慘澹，「像大南路廟口附近，平均都有六十多攤傳統小吃聚集，狀況好的時候，想正常走路都很困難，可是現在連晚上用餐尖峰時間，摩托車都可以直接騎過去。」士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山形容。

一位在士林夜市入口處擺服飾攤的老闆則向本刊表示，自己的極限是苦撐到6月，若情況沒有好轉，就會果斷出場，「大家都說只要天氣一熱，病毒存活時間會變短，端午節（6月25日）是一個節氣，照道理講，疫情應該要控制下來才是，否則麻煩就大了。我們每個月還有租金要繳，不可能一直虧錢，無限制地租下去。」

三大商圈的生意如失速列車般下滑，相對來說，靠在地人潮支撐的永康商圈影響不大，4月的待租店數38間，比去年同期的66間還少，屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴分析，主要是近年東區、師大商圈先後爆發倒店潮，不少商家遷移到永康商圈所致。

「疫情還是有影響啦，有些店家會暫停營業，像大來小館在永康商圈有3家店，現在是金華店休息，永康、麗水店繼續營業，另外像思慕昔芒果冰，也是麗水店先暫停營業，永康店繼續開，省一點人事成本。」他說。

疫情當前，人潮增加與否對商圈都是兩難，一方面要擔心病毒在當地擴散，另一方面又害怕生意做不下去，不過，李慶隆認為，一切總會雨過天晴，屆時各大商圈將雨露均沾，「既然這次台灣防疫工作那麼成功，世界也因此看見台灣了，相信等到全球疫情過去，一定很多人對台灣會產生好奇心，我相信，來的人只會比以往更多，大家的生意只會更好。」


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