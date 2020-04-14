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「疫情高峰期已過」　醫曝台病例曲線圖：我們沒理由鬆懈，拜託請乖乖的！

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▲▼口罩之亂 武漢肺炎 買口罩 戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾外出戴口罩防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

針對新冠肺炎疫情，台大名醫施景中近日表示「我們守住了。」他14日進一步說明，台灣已連續一周新病例數都個位數，高峰期已過。但他也呼籲，有理由樂觀但絕沒理由鬆懈，「別跑出去人多的地方玩，不只阿中部長，老天也會在看著你的。拜託請乖乖的，你可以幫忙。」

施景中在臉書說，前幾天貼文感想說「我們守住了」，只是不專業的評論，他想分享心得，「說明我們並不需要悲觀，惶恐不可終日。這不會是一場看不到盡頭的賽事，長夜將盡，黎明可能很快到來。」

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施景中強調，但絕對沒有要各位朋友鬆懈的意思，請繼續戴口罩、勤洗手，不要到人多的地方，保持社交距離，聽從疫情指揮中心的指導，畢竟為事在人、成事在天。

▼世界各國病例新增曲線圖。（點圖可放大／翻攝施景中臉書）

「疫情高峰期已過」　台大醫施景中曝台病例曲線圖：我們沒理由鬆懈，拜託請乖乖的！（圖／翻攝施景中臉書）

▼世界各國病例新增曲線圖。（點圖可放大／翻攝施景中臉書）

「疫情高峰期已過」　台大醫施景中曝台病例曲線圖：我們沒理由鬆懈，拜託請乖乖的！（圖／翻攝施景中臉書）

▼世界各國病例新增曲線圖。（點圖可放大／翻攝施景中臉書）

「疫情高峰期已過」　台大醫施景中曝台病例曲線圖：我們沒理由鬆懈，拜託請乖乖的！（圖／翻攝施景中臉書）

「為什麼我前兩天會說我們守住了呢？」施景中表示，他整理了一下國外網站公開的資訊，並聲明自己不是公衛專家，只是從一般人角度去看這次的各國的新冠肺炎疫情，希望有更專業的學者可以分享他們的看法。

施景中指出，如果仔細看看各國新增病例的曲線圖，像英國、俄國、日本（紅色趨勢線）病例數都還在攀升中；而美國、西班牙、義大利（藍色趨勢線）都還在高峰期，可以預期他們的疫情一定還要拖一陣子，目前還看不到盡頭；而像德國、伊朗的高峰期已經渡過，新病例數已在減緩（綠色趨勢線），陽光就要到來。

施景中說，這點來說，亞太地區算是做得很好的，像香港、越南、紐澳現在都只有零星的新病例數，可以說他們的疫情已得到控制，看起來俄國可能是下一波新的重災區；而亞洲的日本、新加坡社區不明感染源仍然很多，病例數還在急遽攀升中，也是令人擔心。

施景中表示，從各國的趨勢來看，一旦疫情過了高峰期，新病例開始大幅減少後，很少會看到又反彈上去的，因為現在各國都已經有封鎖的措施，鄰近曾經很慘的韓國就是很好的例子；除非還有境內不明感染源，才比較有機會再度攀升。

▼3月中旬歐美相繼爆發疫情後，大量國人返回台灣避難。（圖／記者李毓康攝）

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

施景中寫道，回頭看看台灣，3月中旬歐美相繼爆發疫情後，大量國人返回台灣避難，「指揮中心曾擔心我們也會被牽連」；3月下旬，陳時中部長曾說未來兩周是關鍵期，果然那兩周病例數大量增加，「但是我們的防疫隔離措施做得好，這些境外感染沒有造成境內大規模感染。」

「而清明連假大家悶壞了，很多人擠到風景區去遊玩」，施景中指出，指揮中心曾經怕有境內群聚感染的出現，現在一周過去了，沒有這個狀況發生；而新冠病毒平均潛伏期是5.2天（95%信賴區間2至12天），台灣已連續一周新病例數都是個位數，「看趨勢圖來我們的高峰期已經過了。」

「換句話說，我們可能守住了。以各國狀況來判斷，其實再反彈機會不高。」但施景中也強調，「我們是有理由樂觀的，但絕沒有理由鬆懈，別跑出去人多的地方玩。不只阿中部長，老天也會在看著你的。拜託請乖乖的，你可以幫忙。」他也回覆網友留言說，「我開始消耗囤積的食物了，怕吃不完，我們疫情後見。」

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護兵著隔離衣。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼新北市日前進行社區感染大規模防疫演習。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣待命。（圖／記者林敬旻攝）

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