每天凌晨聞到燒香味！　打開衣櫃見「詭異娃娃＋裸女圖」：可實現願望

▲古曼童，非本文當事物品。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

一名媽媽最近常在家中聞到香味，但因為家中沒有拜拜習慣，感到不對勁，尋著味道發現，女兒在衣櫃中偷養「古曼童」，「滿臉畫著符號，旁邊擺放著一瓶油和一瓶粉，還有一幅裸女圖，當時我們家裡人都嚇壞了」

根據澎湃新聞報導，韓小姐表示，一天晚上聞到燒香味後，發現味道是從女兒婷婷房間傳出，進去察看發現，衣櫃裡有一個長相詭異的娃娃，不僅供奉娃娃，還買了佛牌、迷情蠟燭、降頭粉等物品，至少花了4、5000元人民幣（約1.7萬-2.1萬元新台幣）。

詢問婷婷後得知，每天淩晨悄悄起床跟娃娃對話、上香、供奉食品飲料。她在「古曼童吧」看見有不少中學生都在養，還分享經驗，聲稱可以幫助實現願望。有人表示，自己帶著古曼童去學校，寫考卷時腦子裡常常突然冒出正確答案。

網絡上的資料指出，古曼童是東南亞地區特有的事物，使用不同的材料製作成孩童的樣子，並經過高僧或法師加持而成，部分「古曼童」號稱在製作時使用已故小孩骨灰、骨頭等物品。韓小姐表示，「我也是上網查了才知道，養『古曼童』就類似於我們國內的『養小鬼』，說能實現一些願望，太恐怖了。」

▲閒魚平台上有多樣商品選擇。（圖／翻攝自澎湃新聞）

韓小姐透露自己在古曼童吧發言後，就被加入微信群組，「賣家告訴我，佛牌裡是屍油和小孩頭骨，而降頭粉放到你想控制的人飲食裡，會有各種奇效」。目前韓小姐已經將古曼童與相關物品全部丟棄，而婷婷的降頭粉已經使用過，但她不願意透露細節與使用對象。

湖南金州律師事務所合夥人律師邢鑫表示，「商家利用被害人信任，使其認為『古曼童』、降頭粉具有超乎尋常功效，騙取錢財，也屬於詐騙罪。」刑鑫說，如果售賣的產品確實通過代購方式從國外帶至國內銷售，或許還涉嫌走私罪。

刑鑫建議，電子商務平台經營者在發現平台內的商品有損消費者安全的質量問題、涉嫌違法，或者不具備相關經營資質時，應當採取暫停營業等必要的處置措施，同時報告給有關部門。

▲古曼童吧已關閉。（圖／翻攝自百度）