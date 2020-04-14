出國30年回台灣！7項「歷史軌跡」說明概念　網驚：台幣兌美元26:1！

▲能夠想像30年前新台幣幣值很大，只要26元就能兌換1美元嗎？（圖／pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

中央流行疫情指揮中心13日公布的案393例的60歲太太，是一位從1990年1月1日就離開台灣，直到2020年4月11日才入境的我國公民，也就這位太太總共有30年的時間沒有，從未踏進台灣的領土之內。旅遊主題粉絲專頁「愛出國 i-FLY.tw」就列舉7項歷史軌跡說明，30年前的台灣是什麼樣的概念。

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▲案393例太太已經出國30年（圖／陳昱璇）

愛出國 i-FLY.tw列舉7點指出，1989年12月31日前的台灣，是什麼樣子呢？

1.總統是李登輝

2.出國要向內政部入出境管理局申請許可

3.美元台幣匯率衝到1：26左右

4.股市12000點

5.還沒有全民健保（1995年3月才實施）

6.電腦不普及，還停留在倚天DOS系統，單色螢幕

7.電視只有華視、中視、台視三個頻道

愛出國 i-FLY.tw補充，這位393（例）太太1990年到美國的時候，正值青春年華，跟現在大部分鄉民差不多的年紀

網友在留言中對這些歷史軌跡表示，「哇塞！1：26⋯⋯」、「1990會是戒嚴黑名單之類的問題嗎？」、「1990尾是我出生的那一年，傻眼」、「我還沒出生，真的久遠到無法想像呢」。

另外記者在整理其他1990年的台灣重要歷史事件包括：

▲野百合學運就發生在1990年，圖為30年前26歲的陳其邁。（圖／翻攝陳其邁臉書）

1.因二月政爭與國大代表自行延長任期9年，引起學生到中正紀念堂前靜坐抗議的「野百合學運」。

▲日前獨步全球開打的中華職棒，在30年前的3月開打。（圖／中信兄弟提供）



2.中華職棒於台北市立棒球場舉辦首場比賽。

3.井口真理子之母井口久子來臺向內政部警政署報案。

▲前呂秀蓮等政治犯，1990年才被特赦宣告無罪。（圖／記者林敬旻攝）

4.總統李登輝發布特赦令，林弘宣、呂秀蓮、陳菊、姚嘉文、黃信介、張俊宏、林義雄、施明德、許信良等9人罪刑宣告無效。

5.中華民國國軍義務役役期不分軍種，服役時間統一為2年。

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