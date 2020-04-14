台灣10萬片口罩運抵新澤西州　州長簡報讚：Thank you, Taiwan!

▲墨菲在簡報投影片上方寫出「Thank you, Taiwan!」。（圖／翻攝自c-span.org）

文／中央社記者尹俊傑紐約13日專電

台灣捐贈首批10萬片醫用口罩上週末運抵美國新澤西州，州長墨菲13日在疫情簡報時特別向在場的駐紐約辦事處長徐儷文道謝，並說新澤西州對台灣人民感激不盡。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒之際，總統蔡英文4月初宣布捐贈全球1000萬片口罩。贈與美國的200萬片口罩近期陸續運抵，其中逾50萬片上週起分送紐約與新澤西地區第一線防疫與醫護人員使用。

墨菲（Phil Murphy）下午簡報時說，台灣政府捐贈的10萬片醫用口罩上週末運抵新澤西倉庫，另外20萬片口罩也即將送出。墨菲指向徐儷文道謝，並說：「台灣人民，我們對你們感激不盡。」

墨菲感謝台灣政府與人民同時，簡報投影片顯示徐儷文與一箱箱口罩合影的照片，上方寫道Thank you, Taiwan!（謝謝你，台灣！）

墨菲隨後在推特發文，再次感謝台灣捐贈口罩。駐紐約辦事處在推文下方留言：「州長，感謝你在這場危機中展現領導風範。台灣人民與政府非常樂意盡我們所能，支持花園之州對抗疫情。」

新澤西州有「花園之州」別名，由於地處大紐約都會區，淪為全美疫情第2嚴重的州，僅次於累計確診超過19萬例、死亡人數破萬的紐約州。

根據最新官方數據，新澤西州2019冠狀病毒疾病累計確診6萬4584例，日增3219例；單日94人喪命，累計2443人死亡。

新澤西州確診與死亡人數雖持續攀升，但墨菲說，新型冠狀病毒在州內散播趨緩，確診病例日增率降至4%，創疫情爆發以來新低。

全美疫情3月起迅速升溫，各州政府想盡辦法調度呼吸器與個人防護裝備。聯邦政府追加提供200台呼吸器後，新澤西州已接收1550台呼吸器，墨菲感謝總統川普、副總統彭斯（Mike Pence）與白宮團隊回應需求，並說他將爭取更多呼吸器。（編輯：周永捷）