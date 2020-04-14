男生也能穿粉色「網友全Cue男神」　中衛預告：會有「櫻花粉」口罩！

▲吳怡農男生穿粉紅色，一樣噴發魅力。（圖／翻攝自吳怡農IG）

記者劉亭／綜合報導

台灣傳出有男孩不敢戴粉紅色口罩上學，中央流行疫情指揮中心13日例行記者會上，指揮官陳時中率領全員戴「粉色口罩」出席，希望打破偏見。口罩製造商中衛也發文表示，將會製造「櫻花粉口罩」上繳政府，希望領到的民眾一起分享。

CSD中衛臉書粉絲團13日發文表示，只要是你喜歡的，就是適合你的顏色，粉色不專屬女性，同樣的顏色，在不同人的身上會有不一樣的感覺。一樣是粉色，在阿中部長身上，是溫柔；在Model身上，是自信，徵求男性民眾分享各種粉色穿搭的照片。

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▲指揮官陳時中率領全員戴粉紅口罩。（圖／記者賴文萱攝）

為了讓更多人知道粉色口罩有多美，並降低刻板印象，中衛也宣布，這禮拜將生產部分「櫻花粉口罩」繳交給政府，也歡迎領到櫻花粉的朋友們跟大家分享。文末特別提醒，「這時期有口罩用就好，片片皆辛苦，請停止貼標籤」。

許多網友紛紛留言發出各種顏色口罩的照片，更有人曬出老公戴蕾絲口罩的模樣；除此之外，許多網友也想起常常穿著粉色襯衫亮相的政界男神吳怡農，指出「我心中的粉紅男人」，讓許多人都心動。

▲男生穿戴粉紅色也很好看。（圖／翻攝自CSD中衛臉書）

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